В Беларуси меняют Административный кодекс. Что нужно об этом знать

Источник материала: KYKY

Если помните, мы писали : 16 декабря Александр Лукашенко во время совещания поговорил с силовиками. Он сильно возмутился 3,5 миллионами беларусов, которых за последние пять лет привлекли к ответственности, и потребовал «сажать в тюрьму без суда и следствия» за палочно-галочную систему по штрафам, ведь ее используют ради красоты отчетов. Ровно в тот момент чиновники поняли: пора что-то менять.

Об изменениях рассказала замглавы администрации президента Ольга Чуприс. С ее слов, административные нарушения разделят на виды, как это есть в Уголовном кодексе: на менее и более тяжкие. Также в обновленном КоАП пересмотрят все санкции: их жесткость уменьшится, а наказания, которые изжили себя, исключат вообще.

Чуприс заявила, что уплата штрафа на месте не должна портить человеку жизнь в будущем, ведь он, по сути, признал вину: «Если, например, гражданин готов уплатить штраф на месте, то это не должно потом служить препятствием и учитываться в дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее». Также в КоАП доработают еще одну норму. С ее помощью после нарушения ничего не случится, если его признают малозначительным.

Напомним, до выступления Чуприс перемены анонсировал госсекретарь Совета безопасности Станислава Зась. Мол, от силовиков добьются, чтобы они не гнались за числом протоколов («чем меньше, тем лучше»), а количество структур, которым разрешат составлять административные протоколы, урежут (но это не точно). По планам закон в новом виде будет готов к июлю 2020 года. Правки сделает комиссия экспертов из ученых, юристов, представителей госорганов и так далее.