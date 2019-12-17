Как вырастут цены. Что об этом думают в народе?

Источник материала: Аргументы и факты

В ноябре 2019 года большинство опрошенных на вопрос «Как, по вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев?» ответили «выросли умеренно».

С этим мнением согласны 885 человек из 2000. Второй популярный ответ - «выросли очень сильно» (838 человек). 189 респондентов согласны с тем, что цены выросли незначительно, а у остальных либо нет мнения, либо же они считают, что цены не изменились. При этом только трое полагают, что цены снизились.

Для сравнения: ещё в августе 2019 года большинство голосовали за «выросли очень сильно». В абсолютном выражении это 935 человек.

439 опрошенных считают, что за год цены выросли на 9-12%. Это самый популярный ответ. 369 человек усмотрели рост на 13-18%, 319 - на 6-8%, 209 - на 19-24%, 148 - более чем на 25%.

В будущее - с оптимизмом?

С ноября 2017 года ожидания большинства в части того, как в целом будут меняться цены в ближайший год, не изменились. Респонденты голосуют за то, что «будут расти так же интенсивно». В ноябре 2019 года этот вариант ответа выбрали 1065 человек, то есть больше половины. Немногим менее 400 человек ожидают более быстрого роста цен.

Любопытно, что, когда респондентов попросили оценить ожидаемый рост цен в процентах, большинство (447 человек) затруднились ответить. При этом 322 человека ждут роста цен на 9-12%, 327 - на 13-18%.

Не время тратить

В части трат белорусы настроены пессимистично. Традиционно большинство считают, что сейчас в целом плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома, такие как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор и т. д. В ноябре этот вариант ответа выбрали 984 человека из 2000.

Точно так же большинство убеждены, что сейчас не лучшее время для крупных покупок в кредит или сбережений.





В чём хранить деньги

Ещё один вопрос Нацбанка касался того, в какой форме лучше хранить сбережения: на счете в банке (на депозите, счете до востребования, счете пластиковой карты) или в наличной форме (в том числе в банковской ячейке)?

Большинство белорусов считают, что хранить деньги надо в наличных (719 человек). Второй по популярности ответ - на депозите в банке (514), третий - в недвижимости (366). Лишь 66 человек голосуют за вложения в золото, прочие драгметаллы, страхование, 69 - в ценные бумаги.

Наконец, свыше 1200 человек признались: если бы им пришлось выбирать, в чем хранить сбережения - в рублях или иностранной валюте, они выбрали бы инвалюту.

Анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовали 1000 респондентов, а с мая 2018 года - 2000 респондентов). Опрос проводится по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения.