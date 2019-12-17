ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.

18.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


6 декабря 2019 0:24 1023

Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Солигорское отделение ОО «БРО «Дети в беде» начинает активную подготовку к самому масштабному и долгожданному событию года и объявляет о старте нашей традиционной новогодней акции для онкобольных детишек «Стань волшебником – подари детям праздник!».

Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.

Акция пройдет с 25 ноября 2019 года по 10 января 2020 года. Детки уже в предвкушении, ведь они точно знают, что каждый год этот праздник дарит им новые чудеса и незабываемые эмоции. И мы вновь приглашаем вас поддержать нашу традицию праздника: хороводы, подарки, загадывание желаний.

По традиции новогоднее представление состоится в нашем волшебном дворце – кафе «Цветной Джем» 22 декабря 2019 года. Наша идея, как всегда, понятна и проста: сотворить маленькое чудо тем, кто по разным причинам об этом чуде только мечтает.

В канун Нового года, самого волшебного и доброго праздника, мы хотим, чтобы каждый ребенок получил желанный подарок и ощутил любовь, заботу и внимание!

И не забываем, под бой курантов в новогоднюю ночь загадать желание, чтобы все детки на Земле победили болезни и были здоровы, счастливы. Ведь сила мысли материальна и групповой положительный посыл способен влиять на события!

Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.

Поэтому, наши дорогие друзья, достаем из шкафов ваши волшебные палочки, и вместе, дружно говорим: поехали!

Телефоны для связи:

+375445779211 — Инна Николаевна Курс (председатель Солигорского отделения ОО «БРО «Дети в беде»);

+375296857123 — Оксана (по связям с общественностью);

+375447080764 — Апполинария (куратор).

Источник: сообщество «Дети в беде». Солигорск.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря 2019 0:24 1023 Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финал «Звездных войн» будут показывать даже ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика