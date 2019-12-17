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Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.
18.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 декабря 2019 0:24 1023
Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.
Солигорское отделение ОО «БРО «Дети в беде» начинает активную подготовку к самому масштабному и долгожданному событию года и объявляет о старте нашей традиционной новогодней акции для онкобольных детишек «Стань волшебником – подари детям праздник!».
Акция пройдет с 25 ноября 2019 года по 10 января 2020 года. Детки уже в предвкушении, ведь они точно знают, что каждый год этот праздник дарит им новые чудеса и незабываемые эмоции. И мы вновь приглашаем вас поддержать нашу традицию праздника: хороводы, подарки, загадывание желаний.
Поэтому, наши дорогие друзья, достаем из шкафов ваши волшебные палочки, и вместе, дружно говорим: поехали!
Источник: сообщество «
©Информационный отдел
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6 декабря 2019 0:24 1023 Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет...
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