Дарить радость – легко! В Солигорске пройдет традиционная благотворительная акция.

Акция пройдет с 25 ноября 2019 года по 10 января 2020 года. Детки уже в предвкушении, ведь они точно знают, что каждый год этот праздник дарит им новые чудеса и незабываемые эмоции. И мы вновь приглашаем вас поддержать нашу традицию праздника: хороводы, подарки, загадывание желаний.



По традиции новогоднее представление состоится в нашем волшебном дворце – кафе «Цветной Джем» 22 декабря 2019 года. Наша идея, как всегда, понятна и проста: сотворить маленькое чудо тем, кто по разным причинам об этом чуде только мечтает.



В канун Нового года, самого волшебного и доброго праздника, мы хотим, чтобы каждый ребенок получил желанный подарок и ощутил любовь, заботу и внимание!



И не забываем, под бой курантов в новогоднюю ночь загадать желание, чтобы все детки на Земле победили болезни и были здоровы, счастливы. Ведь сила мысли материальна и групповой положительный посыл способен влиять на события!

