«Административная импотенция». Что ответили банк и МАРТ случчанину, возмущённому продажами на презентациях

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное: inoxia.by

После публикации о пенсионерке, которая купила в кредит набор кастрюль почти за 2500 долларов, в редакцию SG обратился случчанин Виктор. Мужчина высказал своё мнение и спросил, как эту ситуацию могут прокомментировать компетентные органы. На его вопросы ответил один из коммерческих банков и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Юрист в вашей статье сказал, что государство никак не реагирует на подобные фирмы. Но все понимают, что эти продавцы пользуются лазейками в законодательстве и обманывают людей. Получается, всё это делается с согласия властей, и ничего нельзя предотвратить? Зато при любом удобном случае с экрана телевизора нам рассказывают о защите прав граждан и про заботу о пенсионерах. Государство постоянно изучает цены на рынке, даёт штрафы за мелкие нарушения. Тогда почему в десятки раз взвинчивать цены - это нормально? Банки выдают кредиты кому попало, рестораны разрешают проводить такие мероприятия, а милиция никак не реагирует на сливы личных данных граждан с номерами телефонов. Всё это хочется назвать одной фразой: административная импотенция. Очень интересно, что на это ответят ответственные госорганы», — написал случчанин.

Как пояснила Ольга Голота, пресс-секретарь МАРТ, только от человека зависит, соглашаться на оформление кредита или нет. В данном случае покупатель может взять предлагаемые документы домой, обсудить с родственниками и решить, стоит ли приобретать тот или иной товар. Очень важно трезво оценивать свои возможности и не принимать поспешных решений, отметила Ольга Голота. Однако вопрос о контроле многократно завышенных остался без ответа.

В Национальном банке Республики Беларусь журналист попыталась узнать, имеют ли право организации торговли оформлять кредит от имени банка, не проверяя доходы граждан. Несколько специалистов, включая сотрудников Управления «Кредитный регистр» Нацбанка, не могли ответить на вопрос и предлагали перезвонить по номерам других отделов. В итоге всё же удалось получить хоть какой-то внятный ответ от специалиста контакт-центра: «Организации торговли Нацбанк не курирует. Обращаться за комментарием нужно в те банки, которые выдают кредит».

Кредит в истории с пенсионеркой оформляли от имени «БелВэб» банка, куда мы отправили официальное письмо с вопросами:

На каком основании пенсионерам выдают кредиты на покупку дорогостоящих товаров на презентациях?

Законно ли оформление кредитного договора не сотрудником банка и вне отделения?

Ответ пришёл сегодня утром. Как пояснили в банке «БелВэб», они не делят своих клиентов на разные слои, и все клиенты от пенсионеров до студентов имеют равные права. Пр этом пенсионеры у банка на особом счету, поскольку обычно это люди с высоким чувством ответственности и с хорошей кредитной историей.

Также в письме говорилось, что любой клиент банка проходит проверку (!) на платёжеспособность и соответствие требованиям банка.

Видимо, в случае с пенсионеркой из Слуцка действовала кредитная программа «Новае стагоддзе». По её условиям, кредит на приобретение дорогостоящего товара могут дать клиенту, возраст которого не превышает 64 лет. И 61-летняя случчанка как раз подходила под такие условия.

Кроме того банк пояснил, что оформление кредита непосредственно в торговой точке сотрудниками магазина - это очень удобно для людей, которые не хотят совершать дополнительных действий.

Банк «БелВэб»: «Да, это законно. Торговые организации действуют на основании договора о сотрудничестве с нашим банком, а также в рамках доверенности. Причем такие программы кредитования есть у многих крупных банков Беларуси».





Скриншот ответа банка БелВэб

После всех вышеприведенных ответов остаётся загадкой,

почему пенсионерам выдают целевые кредиты на кастрюли или одеяла по многократно завышенной стоимости,

как получается, что кредитные продукты после « проверки информации » оставляют пожилых людей за чертой прожиточного минимума,

проверки информации оставляют пожилых людей за чертой прожиточного минимума, и кто за это должен отвечать.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by