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Женщина разбирала шкаф и обнаружила в нем неожиданную гостью. Вы бы тоже удивились

18.12.2019 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Неожиданную гостью нашла в своем шкафу жительница Лондона. Разбирая вещи, она увидела на полке лису. 

Колди обнаружила животное в своей квартире на втором этаже, сообщает Daily Mail. Женщина обнаружила лису, когда она спала, укутавшись в вещи.   

«Ее было довольно трудно увидеть, потому что она свернулась калачиком в заднем углу шкафа за какими-то сумками».  

Женщина разбирала шкаф и обнаружила в нем неожиданную гостью. Вы бы тоже удивились
Фото: RSPCA/ SWNS

Британка предполагает, что животное попало в дом, чтобы спрятаться от дождя, а затем забралась в квартиру.  

«Она оказалась в темном, теплом и сухом уголке, свернулась калачиком и уснула».  

На место были вызваны специалисты Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Лису удалось схватить, но как только ее вынесли на улицу, она вырвалась из рук инспектора и убежала в заросли.  

Женщина сказала, что она рада, что лиса в порядке и ее освободили.  

На заднем дворе нашли бездомного щенка. А он оказался диким зверем (смотрите здесь).  

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Неожиданную гостью нашла в своем шкафу жительница Лондона. Разбирая вещи, она увидела на полке лису.  Колди обнаружила животное в своей квартире на втором этаже,...
 
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