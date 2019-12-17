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Назван самый желанный подарок на Рождество

18.12.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты консультативной фирмы Evercore назвали самый желанный подарок, которые жители США хотели бы получить на новогодние праздники. Об этом сообщает ресурс wccftech.сom.


Судя по данным компании, американцам в возрасте от 20 до 25 лет в этом году больше всего хотелось бы получить на Рождество наушники AirPods от Apple. Интересно, что спрос на такой подарок резко возрос — еще в 2018 году гарнитуру хотело только 6% пользователей.

На втором по популярности месте в списке подарков находится одежда (13%), на третьем — iPhone (11%). При этом еще в 2017 году «айфон» хотело 39% опрошенных. В списке желанных вещей также оказались деньги или подарочные карты (8%), а также обувь (7%). Аналогичный опрос провели среди подростков. На трех первых позициях с результатом в 16% там оказались AirPods, одежда и iPhone.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные наушники:

 
 
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