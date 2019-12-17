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Количество выбросов CO2 в 2019 году достигло рекордного уровня
18.12.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В 2019 году человечество выбросило в атмосферу 37 млрд тонн углекислого газа. Выбросы растут три года подряд и снова достигли рекордного уровня. Правда, темпы роста показателя слегка снизились, сообщает
Ответственность за большую часть загрязнения несут всего несколько стран. На долю Китая пришлось 28% выбросов, США — 19%, ЕС — 9% и Индия — 7%. При этом в Китае выбросы в 2019 году выросли на 2,5%. В США они снизились на 1,7%, однако это не компенсирует рост на 2,8% годом ранее.
Исследователи отмечают, что самый проблемный сектор — это транспорт. И если с автомобиля ещё можно пересесть на электромобиль, то авиацию невозможно сделать климатически нейтральной на нынешнем уровне технологий.
Чтобы избежать последствий климатических изменений, необходимо как можно скорее начать сокращение выбросов парниковых газов, отмечает сотрудник Стэнфордского университета Роб ДЖЕКСОН. На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза
При сохранении нынешних тенденций температура в ближайшие 20 лет превысит доиндустриальные уровни на 1,5°С. Это чревато разрушением природных экосистем, упадком сельского хозяйства и катастрофическими
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Учёные из Стэнфорда пришли к выводу: шансов избежать климатической катастрофы всё меньше.
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