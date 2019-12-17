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Расписание движения автобусов в выходные и праздничные дни
18.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Автобусы городских маршрутов
25 декабря 2019 года автобусы будут курсировать согласно расписанию воскресенья;
Автобусы пригородных маршрутов
Движение пригородных автобусов будет осуществляться без изменений согласно дню недели, кроме:
Слуцк – Греск – 25 декабря 2019 года, 2, 6, 7 января 2020 года время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк»; 04 января 2020 года года время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а именно в 5.55 от АВ «Слуцк».
Слуцк – Серяги – 25 декабря 2019 года, 1, 2, 6, 7 января 2020 курсировать не будет; 04 января 2020 года курсирует дополнительно согласно расписанию понедельника.
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Автобусный парк №2 сообщил о том, как будут ходить городские и пригородные автобусы в в выходные и праздничные дни с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
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