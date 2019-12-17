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Расписание движения автобусов в выходные и праздничные дни

18.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Автобусы городских маршрутов

25 декабря 2019 года автобусы будут курсировать согласно расписанию воскресенья;
2 января 2020 года – согласно расписанию воскресенья;
4 января 2020 года - согласно расписанию понедельника;
6 и 7 января 2020 года - согласно расписанию воскресенья.

Автобусы пригородных маршрутов

Движение пригородных автобусов будет осуществляться без изменений согласно дню недели, кроме:
Слуцк – Солигорск ч/з Радково (вр. отпр. с АВ «Слуцк» 7.00) –25 декабря 2019 года, 01, 02, 06, 7 января 2020 года курсировать не будет; 4 января 2020 года курсирует дополнительно.

Слуцк – Греск – 25 декабря 2019 года, 2, 6, 7 января 2020 года время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк»; 04 января 2020 года года время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а именно в 5.55 от АВ «Слуцк».

Слуцк – Серяги – 25 декабря 2019 года, 1, 2, 6, 7 января 2020 курсировать не будет; 04 января 2020 года курсирует дополнительно согласно расписанию понедельника.

Слуцкий край

 
 
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Автобусный парк №2 сообщил о том, как будут ходить городские и пригородные автобусы в в выходные и праздничные дни с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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