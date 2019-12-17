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В Лунинце Peugeot после столкновения с Ford влетел в пешехода
Источник материала: Tut.by
В Лунинце легковушка после столкновения с другим авто сбила девушку. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Как
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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