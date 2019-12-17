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В Лунинце Peugeot после столкновения с Ford влетел в пешехода

18.12.2019 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лунинце легковушка после столкновения с другим авто сбила девушку. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 18 декабря, около 09.45. По предварительной информации, 66-летний водитель Ford ехал по улице 17 Сентября и на перекрестке с улицей 50 лет Октября не уступил дорогу Peugeot, которым управляла 27-летняя женщина-водитель. После столкновения Peugeot отбросило вправо — прямо на 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по диагонали вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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