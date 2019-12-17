В Лунинце Peugeot после столкновения с Ford влетел в пешехода

Источник материала: Tut.by

В Лунинце легковушка после столкновения с другим авто сбила девушку. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 18 декабря, около 09.45. По предварительной информации, 66-летний водитель Ford ехал по улице 17 Сентября и на перекрестке с улицей 50 лет Октября не уступил дорогу Peugeot, которым управляла 27-летняя женщина-водитель. После столкновения Peugeot отбросило вправо — прямо на 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по диагонали вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.