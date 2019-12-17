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В каких магазинах Минска новогодние скидки выше 30%
Источник материала: СТВ
Стоит ли ожидать скидок в размерах от 30% и где в период новогодних праздников в Минске, рассказываем в программе
Наш торговый центр «Столица», который в центре Минска – первый торговый центр который был в Минске построен: в предновогоднюю неделю объявили скидки от 10 до 70% все арендаторы. В меру своих финансовых возможностей будут предлагать определённые скидки.
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Стоит ли ожидать скидок в размерах от 30% и где в период новогодних праздников в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
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