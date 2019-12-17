«Крановый завод» отмечен премией «Лидер года-2019»

Источник материала: Слуцк Город





11 декабря в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» состоялась торжественная церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2019». Об этом сообщается на сайте ОАО «Крановый завод».

Генеральным информационном партнером и участником Премии «Лидер года-2019» выступил журнал «Знак Качества», который представил слуцкое предприятие экспертному совету конкурса посредством публикации в журнале.

По оценке экспертного совета, статья послужила информационным поводом для награждения ОАО «Крановый завод» в номинации «Со знаком Качества» за реализацию качественного инвестиционного проекта для освоения новых видов продукции и расширения модельного ряда.

В торжественной обстановке заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич вручил памятный диплом директору завода Владимиру Демидовичу, который поблагодарил за признание заслуг всего коллектива завода и отметил:

— ОАО «Крановый завод» – это поистине современный производитель грузоподъемной техники любой сложности. В ассортименте продукции предприятия представлены краны широкой линейки грузоподъемности.





Реализация инвестиционного проекта позволила заводу не только расширить основной ассортимент и повысить его грузоподъемность до 240 тонн, но и максимально локализовать производство: практически все, что нужно для создания современного грузоподъемного оборудования, будет изготавливаться в одном месте и «под ключ» – начиная от разработки идеи и заканчивая монтажом готового изделия.