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«Крановый завод» отмечен премией «Лидер года-2019»
18.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
11 декабря в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» состоялась торжественная церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2019». Об этом
Генеральным информационном партнером и участником Премии «Лидер года-2019» выступил журнал «Знак Качества», который представил слуцкое предприятие экспертному совету конкурса посредством публикации в журнале.
По оценке экспертного совета, статья послужила информационным поводом для награждения ОАО «Крановый завод» в номинации «Со знаком Качества» за реализацию качественного инвестиционного проекта для освоения новых видов продукции и расширения модельного ряда.
В торжественной обстановке заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич вручил памятный диплом директору завода Владимиру Демидовичу, который поблагодарил за признание заслуг всего коллектива завода и отметил:
— ОАО «Крановый завод» – это поистине современный производитель грузоподъемной техники любой сложности. В ассортименте продукции предприятия представлены краны широкой линейки грузоподъемности.
Реализация инвестиционного проекта позволила заводу не только расширить основной ассортимент и повысить его грузоподъемность до 240 тонн, но и максимально локализовать производство: практически все, что нужно для создания современного грузоподъемного оборудования, будет изготавливаться в одном месте и «под ключ» – начиная от разработки идеи и заканчивая монтажом готового изделия.
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11 декабря в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» состоялась торжественная церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2019». Об этом сообщается на...
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