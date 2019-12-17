ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крановый завод» отмечен премией «Лидер года-2019»

18.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

«Крановый завод» отмечен премией «Лидер года-2019»

11 декабря в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» состоялась торжественная церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2019». Об этом сообщается на сайте ОАО «Крановый завод».

Генеральным информационном партнером и участником Премии «Лидер года-2019» выступил журнал «Знак Качества», который представил слуцкое предприятие экспертному совету конкурса посредством публикации в журнале.

По оценке экспертного совета, статья послужила информационным поводом для награждения ОАО «Крановый завод» в номинации «Со знаком Качества» за реализацию качественного инвестиционного проекта для освоения новых видов продукции и расширения модельного ряда.

В торжественной обстановке заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич вручил памятный диплом директору завода Владимиру Демидовичу, который поблагодарил за признание заслуг всего коллектива завода и отметил:

— ОАО «Крановый завод» – это поистине современный производитель грузоподъемной техники любой сложности. В ассортименте продукции предприятия представлены краны широкой линейки грузоподъемности.

«Крановый завод» отмечен премией «Лидер года-2019»

Реализация инвестиционного проекта позволила заводу не только расширить основной ассортимент и повысить его грузоподъемность до 240 тонн, но и максимально локализовать производство: практически все, что нужно для создания современного грузоподъемного оборудования, будет изготавливаться в одном месте и «под ключ» – начиная от разработки идеи и заканчивая монтажом готового изделия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 декабря в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» состоялась торжественная церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2019». Об этом сообщается на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске назначили нового главного архитектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика