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На Октябрьской могут исчезнуть Галерея «Ў» и рестораны. Что?!

18.12.2019 17:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Галерею «Ў» и несколько ресторанов могут «выселить» из здания, в котором они находятся, – по адресу Октябрьская, 19. Сегодня, 18 декабря, в Минске проходит аукцион, где этот объект продают, но собственник здания считает, что это незаконно. Наши коллеги The Village Беларусь разобрались, что происходит.

Зданием владеет акционерное общество «Старая фабрика». Самый крупный его арендатор – «Галерея Ў» (у нее до 1,2 тысячи квадратных метров); здесь также снимают помещения «Тан Чао», веганская кухня Green+Go, ресторан беларуской кухни Woogly, Burger Lab, пространство Dandy Land, клуб Hide и другие. Теперь объект по адресу Октябрьская, 19 выставлен на торги: что будет дальше – пока туманно.

Как это вообще произошло: цепочка событий

Как рассказал собственник в беседе с The Village Беларусь, до «Галереи Ў» главным арендатором у «Старой Фабрики» была компания «БелИмпортМех» – ее бренд «Шубамания». Они собирались открыть большой магазин, им давали кредит, но не хватало активов, чтобы его подкрепить. «Старую фабрику» попросили предоставить залог (так называемый «залог третьих лиц») – и она оказала такую поддержку.

После нужно было сделать оценку здания, а оно – историко-культурная ценность. Но «БелИмпортМех» использовал оценку сторонней организации из Молодечно (а не «Белреставрации» при Минкульте, как того требует указ). Здание оценили примерно в пять миллионов рублей (около 2,5 миллиона долларов). Но в оценке указано: не учли, что здание относится к историко-культурной ценности. Однако эту оценку приняли, и в 2012 году кредит для «БелИмпортМех» был подкреплен.

Затем «шубники» не смогли вовремя вернуть кредит, и в итоге к началу 2017 года образовались штрафные санкции по кредиту. И банк решил реализовать залог, которым «Старая фабрика» подкрепила кредит, – то есть зданием по Октябрьской.

«БелИмпортМех» предложил владельцу объекта согласиться на торги. По закону после первых торгов вторые проходят с ценой на 20% меньше, а после них залог снимается, и здание остается у собственника – «Старой фабрики». В начале 2019-го на первые торги никто не заявился. В апреле «Белреставрация» провела официальную оценку: рыночная стоимость здания вышла 15 434 000 рублей, ликвидационная стоимость – 13 631 000 рублей. Эту оценку приняли в Отделе принудительного исполнения.

Что не так с торгами, которые идут сегодня

На 18 декабря назначили вторые торги. Стоимость здания приведена все равно по старой, молодечненской оценке: 5 203 041 рубль 98 копеек. То есть почти в три раза меньше, чем должно быть по закону. На торги заявилось два участника. Разрешение на совершение на совершение сделки по земле Мингорисполком не давал. Сама «Старая фабрика» участвовать в торгах не может – нет денег.

Что собственник собирается со всем этим делать

«Будем оспаривать торги, потому что они незаконны. Один из наших акционеров подал иск о признании сделки о залоге недействительной, суд будет 26 декабря. Нам известны и случаи, когда торги признавали незаконными. Что будет со зданием потом? Его могут распродать по частям. Или позволить и дальше оставаться тем же арендаторам, но по цене в несколько раз большей», – заявил собственник.

Фото обложки: @dimapetrovrb.

Читайте по теме: Шашлык и лапоть на улице Октябрьской – это результат того, что государство не советуется с людьми

 
Теги: Минск
 
 
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Галерею «Ў» и несколько ресторанов могут «выселить» из здания, в котором они находятся, – по адресу Октябрьская, 19. Сегодня, 18 декабря, в Минске проходит аукцион,...
 
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