На Октябрьской могут исчезнуть Галерея «Ў» и рестораны. Что?!

Источник материала: KYKY

Галерею «Ў» и несколько ресторанов могут «выселить» из здания, в котором они находятся, – по адресу Октябрьская, 19. Сегодня, 18 декабря, в Минске проходит аукцион, где этот объект продают, но собственник здания считает, что это незаконно. Наши коллеги The Village Беларусь разобрались , что происходит.

Зданием владеет акционерное общество «Старая фабрика». Самый крупный его арендатор – «Галерея Ў» (у нее до 1,2 тысячи квадратных метров); здесь также снимают помещения «Тан Чао», веганская кухня Green+Go, ресторан беларуской кухни Woogly, Burger Lab, пространство Dandy Land, клуб Hide и другие. Теперь объект по адресу Октябрьская, 19 выставлен на торги: что будет дальше – пока туманно.

Как это вообще произошло: цепочка событий

Как рассказал собственник в беседе с The Village Беларусь, до «Галереи Ў» главным арендатором у «Старой Фабрики» была компания «БелИмпортМех» – ее бренд «Шубамания». Они собирались открыть большой магазин, им давали кредит, но не хватало активов, чтобы его подкрепить. «Старую фабрику» попросили предоставить залог (так называемый «залог третьих лиц») – и она оказала такую поддержку.

После нужно было сделать оценку здания, а оно – историко-культурная ценность. Но «БелИмпортМех» использовал оценку сторонней организации из Молодечно (а не «Белреставрации» при Минкульте, как того требует указ). Здание оценили примерно в пять миллионов рублей (около 2,5 миллиона долларов). Но в оценке указано: не учли, что здание относится к историко-культурной ценности. Однако эту оценку приняли, и в 2012 году кредит для «БелИмпортМех» был подкреплен.

Затем «шубники» не смогли вовремя вернуть кредит, и в итоге к началу 2017 года образовались штрафные санкции по кредиту. И банк решил реализовать залог, которым «Старая фабрика» подкрепила кредит, – то есть зданием по Октябрьской.

«БелИмпортМех» предложил владельцу объекта согласиться на торги. По закону после первых торгов вторые проходят с ценой на 20% меньше, а после них залог снимается, и здание остается у собственника – «Старой фабрики». В начале 2019-го на первые торги никто не заявился. В апреле «Белреставрация» провела официальную оценку: рыночная стоимость здания вышла 15 434 000 рублей, ликвидационная стоимость – 13 631 000 рублей. Эту оценку приняли в Отделе принудительного исполнения.

Что не так с торгами, которые идут сегодня

На 18 декабря назначили вторые торги. Стоимость здания приведена все равно по старой, молодечненской оценке: 5 203 041 рубль 98 копеек. То есть почти в три раза меньше, чем должно быть по закону. На торги заявилось два участника. Разрешение на совершение на совершение сделки по земле Мингорисполком не давал. Сама «Старая фабрика» участвовать в торгах не может – нет денег.

Что собственник собирается со всем этим делать

«Будем оспаривать торги, потому что они незаконны. Один из наших акционеров подал иск о признании сделки о залоге недействительной, суд будет 26 декабря. Нам известны и случаи, когда торги признавали незаконными. Что будет со зданием потом? Его могут распродать по частям. Или позволить и дальше оставаться тем же арендаторам, но по цене в несколько раз большей», – заявил собственник.

Фото обложки: @dimapetrovrb.