Подполковник милиции, председатель ОГП Николай Козлов, сопредседатель БХД Павел Северинец, другие представители оргкомитета призвали силовиков не запятнать свои служебную честь и гражданское достоинство лжесвидетельством, фальсификациями и другими репрессивными действиями.





20 декабря, в день очередных переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге, в 18.00 на Октябрьской площади в Минске (площади Калиновского) назначена новая мирная акция протеста.





В обращении содержится призыв к силовикам "не выполнять преступных приказов: не разгонять мирных граждан, не задерживать их, не участвовать в провокациях против манифестантов, не мешать своим соотечественникам реализовывать свои конституционные права".









"Помните: правда об исполнении преступных приказов рано или поздно все равно станет известна, а виновные сотрудники понесут ответственность" - отмечается в документе, который направлен электронным обращением в Министерство обороны, МВД и КГБ, а также в СМИ.





- 20 декабря пройдет очередная встреча руководителей Беларуси и России, вполне вероятно, что там будут достигнуты некие соглашения и состоится подписание знаковых документов. Документов, которые прежде всего будут определять интересы Российской Федерации на территории Беларуси, - пояснил «Белорусскому партизану» председатель БНФ Григорий Костусев. – Речь идет и про политическую интеграцию, и про экономическую интеграцию.





Это интересы чиновников РФ, кремлевских чиновников, олигархов к экономическому пирогу, который еще остался нетронутым в Беларуси (госимущество), к которому они проявляют интерес.





Однозначно мы должны высказать несогласие с возможным подписанием «интеграционных документов». Однозначно, что 20 декабря небезразличные люди соберутся на Октябрьской площади Минска (сегодня мы ее называем площадью Калиновского), чтобы высказать свой протест и несогласие с возможным подписанием документов, высказать протест против инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации.





Однозначно, что белорусские власти дадут установку силовым структурам задерживать, арестовывать, давать штрафы, сутки активистам.









Наше обращение преследует цель еще раз напомнить силовикам, что силовые действия против мирных граждан являются незаконными.