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Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в 1.30. Особую атмосферу светопредставлению придаст тандем лазеров, музыкального сопровождения и спецэффектов.
Впрочем, столица уже живет предпраздничными хлопотами. Рождественские ярмарки посещают минчане и туристы. Октябрьская площадь сейчас самое излюбленное место для отдыха. Здесь и самое яркое новогоднее дерево Минска и большая культурная программа.
20 декабря во Дворце Республики начнутся сказочные представления. На Главную елку и елочку страны в большом и малом залах Дворца билеты практически проданы. Самое главное для отдыхающих – безопасность. В предпразднничные дни ее гарантируют правоохранители столицы.
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в...
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