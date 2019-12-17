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Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30

18.12.2019 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в 1.30. Особую атмосферу светопредставлению придаст тандем лазеров, музыкального сопровождения и спецэффектов.

Попробовать монастырский сыр и сделать ёлочную игрушку в стиле 30-ых годов. Вся программа фестиваля «Рождественская радость»

Впрочем, столица уже живет предпраздничными хлопотами. Рождественские ярмарки посещают минчане и туристы. Октябрьская площадь сейчас самое излюбленное место для отдыха. Здесь и самое яркое новогоднее дерево Минска и большая культурная программа.

Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30

20 декабря во Дворце Республики начнутся сказочные представления. На Главную елку и елочку страны в большом и малом залах Дворца билеты практически проданы. Самое главное для отдыхающих – безопасность. В предпразднничные дни ее гарантируют правоохранители столицы.

Салют в новогоднюю ночь в Минске начнётся в 1.30

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь пройдет у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиротехническое шоу начнется в...
 
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