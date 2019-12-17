Ирину Халип вызывают в суд













Известную белорусскую журналистку, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ирину Халип вызывают 20 декабря на 10.00 утра в суд Партизанского района Минска





Charter97.org попросил Ирину Халип рассказать подробности: Сайтпопросил Ирину Халип рассказать подробности:





- Повестку в суд я получила дважды — по почте и в виде смс-сообщения. Наверное, чтобы было надежнее.





Во всем этом меня, честно говоря, ничего не удивляет, кроме, пожалуй, даты — 20 декабря. Это как раз день, на который назначена и встреча Лукашенко с Путиным, и акция против интеграции в Минске.





Могу предположить, что меня на этот день меня каким-то образом захотят изолировать от общественной жизни.





Что касается содержания административного процесса, в милицейском протоколе написан «состав правонарушения». Там указано, что я пришла на площадь 15 ноября, чтобы «публично выразить свое отношение к предстоящим выборам». Вот, собственно говоря, и все.





«Публично выразить свое мнение» теперь у нас подпадает под статью 23.34 Административного кодекса — вот такая новинка.





- Вы пойдете на этот суд?





- Да, я намерена сходить на этот суд: мне интересно, как милицейские свидетели будут формулировать мысли насчет «публичного изложения мнения» или «публичного выражения позиции». Мне бы хотелось их послушать.





Хочу напомнить, что над всеми участниками акции 15 ноября уже прошли суды, они были назначены на 5-6 декабря.





- Почему вас тогда вызывают с таким опозданием?





- Вероятно, мой суд — это блюдо, которое подают холодным.





- И почему именно вам решили преподнести это «блюдо»?





- Честно скажу: искать логику в их поступках — последнее дело. Придется тратить время на то, чтобы искать логику, которой нет. Потому даже не буду пытаться искать отсутствующее.