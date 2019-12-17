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Какой фрукт самый полезный в мире — ученые определились!

18.12.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любители экзотики, торжествуйте! Ученые назвали самый полезный плод в мире — оказалось, что это гуава.



Ученые из Национального института в Хайдарабаде в Индии провели серию экспериментов для того, чтобы определить самый ценный фрукт в мире. В списке полезных фруктов гуава обошла гранат, сливу, яблоко, виноград и манго. Экзотический плод оказался лидером по содержанию витамина C (в 5 раз превзойдя апельсин) и других антиоксидантов.

По мнению экспертов, регулярное употребление гуавы способствует укреплению иммунитета, лучшей регенерации клеток организма, замедлению процессов старения и снижению риска развития множества заболеваний.

По форме и размеру плоды гуавы похожи на яблоко или грушу. У них приятный аромат, напоминающий лимонную цедру. Мякоть на вкус сладкая или немного кисловатая. Растение характерно для тропического климата. Гуаву выращивают преимущественно в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, а также в странах Океании.
 
 
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Любители экзотики, торжествуйте! Ученые назвали самый полезный плод в мире — оказалось, что это гуава.
 
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