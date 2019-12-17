Какой фрукт самый полезный в мире — ученые определились!









Ученые из Национального института в Хайдарабаде в Индии провели серию экспериментов для того, чтобы определить самый ценный фрукт в мире. В списке полезных фруктов гуава обошла гранат, сливу, яблоко, виноград и манго. Экзотический плод оказался лидером по содержанию витамина C (в 5 раз превзойдя апельсин) и других антиоксидантов.





По мнению экспертов, регулярное употребление гуавы способствует укреплению иммунитета, лучшей регенерации клеток организма, замедлению процессов старения и снижению риска развития множества заболеваний.





По форме и размеру плоды гуавы похожи на яблоко или грушу. У них приятный аромат, напоминающий лимонную цедру. Мякоть на вкус сладкая или немного кисловатая. Растение характерно для тропического климата. Гуаву выращивают преимущественно в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, а также в странах Океании.