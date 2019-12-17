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Команда шашистов БГУ совершила «золотой дубль»

18.12.2019 19:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Команда шашистов БГУ совершила «золотой дубль»
Фото из открытых источников

В Минске завершились соревнования по шашкам-100 за командный шашечный Кубок Беларуси. На турнир приехали 13 команд шашистов со всей Беларуси. В составе каждой из них играли двое мужчин и одна женщина.

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Игра проходила по швейцарской системе в 7 туров. Как сообщил «АиФ» мастер спорта Евгений САЛАНОВИЧ, обладателем Кубка Беларуси, совершив «золотой дубль», стала сборная шашистов БГУ (Минск), которая выступала в составе международных гроссмейстеров Владислава Валюка, Яны Якубович и 18-летнего мастера спорта Юрия Тимоновича. Победители набрали 11 очков из 14 возможных. Успех у этой команды двойной, поскольку они также завоевали командный Кубок страны и в шашках-64.

Второе место завоевала сборная шашистов из БГУФК (Минск), выступающая в составе Алексея Куницы, Дмитрия Немеца и Полины Петрусевой. Третьей финишировала команда шашистов из Могилевского региона, выступающая в составе Веры Хващинской, Николая Кадесникова и Анастасии Соколовой.

 
Теги: Минск
 
 
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С 16 по 17 декабря в РЦОП по шахматам и шашкам проходили соревнования по шашкам-100 за командный шашечный Кубок Беларуси.
 
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