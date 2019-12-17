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Появилась петиция за отстранение Татьяны Тарасовой от комментирования
Источник материала: Партизан
Поклонники фигурного катания требуют запретить заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой комментировать соревнования по фигурному катанию. Такая петиция появилась на сайте Change.org.
По мнению автора обращения, отстранить специалиста нужно из-за ее якобы "непрофессионализма", а также "излишней субъективности" по отношению к спортсменам.
Петиция обращена, в частности, президенту России Владимиру Путину. Также отмечается, что все налогоплательщики хотят за свои деньги "получать качественный контент с профессионалами", которые болели бы "за всех наших фигуристов, а не избранных по списку".
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Поклонники фигурного катания требуют запретить заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой комментировать соревнования по фигурному катанию. Такая петиция...
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