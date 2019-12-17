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Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража

18.12.2019 19:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража
Фото из открытых источников

Стали известны результаты международного профессионального рейтинга Who’s Who Legal 2020.

Адвокат, руководитель арбитражной практики, партнер Адвокатского бюро «Лекс Торре» Александр Храпуцкий получил статус мирового лидера (Global Leader) в области международного арбитража.

Каждый год с 1996 года Who's Who Legal вручает награды юристам и юридическим фирмам, которые показали исключительные результаты работы, выявленные по итогам независимого исследования в каждой из областей практики. В общей сложности в полое зрения справочника находятся 24 000 ведущих юристов-практиков мира и 2 500 экспертов-консультантов из более чем 150 национальных юрисдикций.

Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража Наши в Париже. Выходцы из Беларуси - юристы международного значения

Александр Федорович Храпуцкий практикует с 1995 года. Принимал участие в более чем 50 арбитражных разбирательствах в качестве председателя трибунала, единоличного арбитра, назначенного сторонами арбитра и адвоката в соответствии с арбитражными правилами ICC, SCC, VIAC, Белорусской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Украины, Торгово-промышленной палаты России.

Включен в список рекомендованных арбитров:

• Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID),

• Международный арбитражный суд при БелТПП,

• Венского международного арбитражного центра (VIAC),

• Азиатского международного арбитражного центра (AIAC),

• Вильнюсского коммерческого арбитражного суда (VCCA),

• Арбитражного суда Lewiatan,

• Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража
 

Александр Храпуцкий – основатель и сопредседатель оргкомитета Форума по разрешению споров Восточной Европы Eastern European Dispute Resolution Forum Belarus (EEDRF); Организатор первых мероприятий ICC YAF в Беларуси; эксперт международных проектов: Doing Business World Bank и МВФ, ICLG.

По данным международных рейтингов, адвокат Храпуцкий – один из лучших белорусских юристов в области разрешения споров, международного арбитража, банковского дела и финансов. Его отмечают издания Who's Who Legal: Arbitration; Chambers Global: ведущие юристы мира; The Legal 500 Европа, Ближний Восток и Африка; Руководство по международному обзору финансового права для ведущих мировых фирм в области финансового права и др.

Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража
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В 2019 году ведущие белорусские адвокаты Александр Храпуцкий и Андрей Вашкевич создали новое адвокатское бюро «Лекс Торре».

Справочная информация:

Who's Who Legal – международный юридический справочник для бизнес-организаций, которые хотят проверить репутацию рекомендованных им юристов и выбрать наилучшего специалиста для решения своих задач. С 1996 года он определяет лидеров в 37 областях права.

Who's Who Legal публикуется компанией Law Business Research Limited, расположенной в Лондоне (Великобритания) – это независимая издательская группа, которая занимается исследованиями, анализом и отчетами о международном рынке юридических услуг. Подписчиками являются ведущие международные корпорации, правительственные учреждения, юридические фирмы и отдельные частные практики.

Издание проводит комплексное исследование на основе оценки участников юридического рынка и клиентов юридических фирм, предоставляет информацию о ведущих специалистах в своих практиках. Невозможно купить публикацию в справочнике или повлиять на решение экспертов, так как оно основывается на опросе других участников рынка (конкурентов) и клиентов. Задача сервиса Who's Who Legal – помочь бизнесу сократить издержки, связанные с поиском адвоката или юридической фирмы, а также минимизировать транзакционные расходы и риски найма неквалифицированного адвоката.

Адвокатское бюро «Лекс Торре» оказывает юридическую помощь бизнесу в Беларуси и за рубежом. Основная специализация: разрешение споров, в первую очередь – международный коммерческий и инвестиционный арбитраж.

АБ «Лекс Торре» создано в 2019 году, имеет полноценную арбитражную, а также судебную и строительную практику.

Адвокаты бюро рекомендованы ведущими международными рейтингами и справочниками: Who is Who Legal, Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500.

АБ «Лекс Торре» известно как организатор крупных международных мероприятий в области арбитража и строительства, таких как Форум по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF) и семинары Smart Construction.

 
 
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Адвокат, руководитель арбитражной практики, партнер Адвокатского бюро «Лекс Торре» Александр Храпуцкий получил статус мирового лидера (Global Leader) в области...
 
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