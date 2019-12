Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража

Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны результаты международного профессионального рейтинга Who’s Who Legal 2020.

Адвокат, руководитель арбитражной практики, партнер Адвокатского бюро «Лекс Торре» Александр Храпуцкий получил статус мирового лидера (Global Leader) в области международного арбитража.

Каждый год с 1996 года Who's Who Legal вручает награды юристам и юридическим фирмам, которые показали исключительные результаты работы, выявленные по итогам независимого исследования в каждой из областей практики. В общей сложности в полое зрения справочника находятся 24 000 ведущих юристов-практиков мира и 2 500 экспертов-консультантов из более чем 150 национальных юрисдикций.

Александр Федорович Храпуцкий практикует с 1995 года. Принимал участие в более чем 50 арбитражных разбирательствах в качестве председателя трибунала, единоличного арбитра, назначенного сторонами арбитра и адвоката в соответствии с арбитражными правилами ICC, SCC, VIAC, Белорусской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Украины, Торгово-промышленной палаты России.

Включен в список рекомендованных арбитров:

• Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID),

• Международный арбитражный суд при БелТПП,

• Венского международного арбитражного центра (VIAC),

• Азиатского международного арбитражного центра (AIAC),

• Вильнюсского коммерческого арбитражного суда (VCCA),

• Арбитражного суда Lewiatan,

• Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.





Александр Храпуцкий – основатель и сопредседатель оргкомитета Форума по разрешению споров Восточной Европы Eastern European Dispute Resolution Forum Belarus (EEDRF); Организатор первых мероприятий ICC YAF в Беларуси; эксперт международных проектов: Doing Business World Bank и МВФ, ICLG.

По данным международных рейтингов, адвокат Храпуцкий – один из лучших белорусских юристов в области разрешения споров, международного арбитража, банковского дела и финансов. Его отмечают издания Who's Who Legal: Arbitration; Chambers Global: ведущие юристы мира; The Legal 500 Европа, Ближний Восток и Африка; Руководство по международному обзору финансового права для ведущих мировых фирм в области финансового права и др.



Александр Храпуцкий: Бизнесу важно понимать, какие в Беларуси правила игры Подробнее

В 2019 году ведущие белорусские адвокаты Александр Храпуцкий и Андрей Вашкевич создали новое адвокатское бюро «Лекс Торре».

Справочная информация:

Who's Who Legal – международный юридический справочник для бизнес-организаций, которые хотят проверить репутацию рекомендованных им юристов и выбрать наилучшего специалиста для решения своих задач. С 1996 года он определяет лидеров в 37 областях права.

Who's Who Legal публикуется компанией Law Business Research Limited, расположенной в Лондоне (Великобритания) – это независимая издательская группа, которая занимается исследованиями, анализом и отчетами о международном рынке юридических услуг. Подписчиками являются ведущие международные корпорации, правительственные учреждения, юридические фирмы и отдельные частные практики.

Издание проводит комплексное исследование на основе оценки участников юридического рынка и клиентов юридических фирм, предоставляет информацию о ведущих специалистах в своих практиках. Невозможно купить публикацию в справочнике или повлиять на решение экспертов, так как оно основывается на опросе других участников рынка (конкурентов) и клиентов. Задача сервиса Who's Who Legal – помочь бизнесу сократить издержки, связанные с поиском адвоката или юридической фирмы, а также минимизировать транзакционные расходы и риски найма неквалифицированного адвоката.

Адвокатское бюро «Лекс Торре» оказывает юридическую помощь бизнесу в Беларуси и за рубежом. Основная специализация: разрешение споров, в первую очередь – международный коммерческий и инвестиционный арбитраж.

АБ «Лекс Торре» создано в 2019 году, имеет полноценную арбитражную, а также судебную и строительную практику.

Адвокаты бюро рекомендованы ведущими международными рейтингами и справочниками: Who is Who Legal, Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500.

АБ «Лекс Торре» известно как организатор крупных международных мероприятий в области арбитража и строительства, таких как Форум по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF) и семинары Smart Construction.