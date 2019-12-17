Адвокат Александр Храпуцкий признан мировым лидером в области арбитража

Стали известны результаты международного профессионального рейтинга Who’s Who Legal 2020.
Адвокат, руководитель арбитражной практики, партнер Адвокатского бюро «Лекс Торре» Александр Храпуцкий получил статус мирового лидера (Global Leader) в области международного арбитража.
Каждый год с 1996 года Who's Who Legal вручает награды юристам и юридическим фирмам, которые показали исключительные результаты работы, выявленные по итогам независимого исследования в каждой из областей практики. В общей сложности в полое зрения справочника находятся 24 000 ведущих юристов-практиков мира и 2 500 экспертов-консультантов из более чем 150 национальных юрисдикций.
Александр Федорович Храпуцкий практикует с 1995 года. Принимал участие в более чем 50 арбитражных разбирательствах в качестве председателя трибунала, единоличного арбитра, назначенного сторонами арбитра и адвоката в соответствии с арбитражными правилами ICC, SCC, VIAC, Белорусской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Украины, Торгово-промышленной палаты России.
Включен в список рекомендованных арбитров:
• Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID),
• Международный арбитражный суд при БелТПП,
• Венского международного арбитражного центра (VIAC),
• Азиатского международного арбитражного центра (AIAC),
• Вильнюсского коммерческого арбитражного суда (VCCA),
• Арбитражного суда Lewiatan,
• Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.
По данным международных рейтингов, адвокат Храпуцкий – один из лучших белорусских юристов в области разрешения споров, международного арбитража, банковского дела и финансов. Его отмечают издания Who's Who Legal: Arbitration; Chambers Global: ведущие юристы мира; The Legal 500 Европа, Ближний Восток и Африка; Руководство по международному обзору финансового права для ведущих мировых фирм в области финансового права и др.
В 2019 году ведущие белорусские адвокаты Александр Храпуцкий и Андрей Вашкевич создали новое адвокатское бюро
Справочная информация:
Who's Who Legal – международный юридический справочник для бизнес-организаций, которые хотят проверить репутацию рекомендованных им юристов и выбрать наилучшего специалиста для решения своих задач. С 1996 года он определяет лидеров в 37 областях права.
Who's Who Legal публикуется компанией Law Business Research Limited, расположенной в Лондоне (Великобритания) – это независимая издательская группа, которая занимается исследованиями, анализом и отчетами о международном рынке юридических услуг. Подписчиками являются ведущие международные корпорации, правительственные учреждения, юридические фирмы и отдельные частные практики.
Издание проводит комплексное исследование на основе оценки участников юридического рынка и клиентов юридических фирм, предоставляет информацию о ведущих специалистах в своих практиках. Невозможно купить публикацию в справочнике или повлиять на решение экспертов, так как оно основывается на опросе других участников рынка (конкурентов) и клиентов. Задача сервиса Who's Who Legal – помочь бизнесу сократить издержки, связанные с поиском адвоката или юридической фирмы, а также минимизировать транзакционные расходы и риски найма неквалифицированного адвоката.
Адвокатское бюро «Лекс Торре» оказывает юридическую помощь бизнесу в Беларуси и за рубежом. Основная специализация: разрешение споров, в первую очередь – международный коммерческий и инвестиционный арбитраж.
АБ «Лекс Торре» создано в 2019 году, имеет полноценную арбитражную, а также судебную и строительную практику.
Адвокаты бюро рекомендованы ведущими международными рейтингами и справочниками: Who is Who Legal, Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500.