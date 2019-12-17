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В нефти из «Дружбы» обнаружена смертоносная субстанция

18.12.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода, распространение которого контролируется международным соглашением.




Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, передает РБК.

Тетрахлорид углерода — токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль за производством определенных химических веществ.

По данным агентства, анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и «Транснефти», оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода.

Еще два теста, проведенные нефтеперерабатывающим заводом из ЕС и международной нефтекомпанией, показали почти идентичные полученным в Москве результаты, утверждает агентство. Как и почему ядовитый химикат попал в трубопровод, журналистам выяснить не удалось.

По словам пяти источников Reuters в нефтяной промышленности, присутствие в сырье тетрахлорида углерода, производство которого должно строго регулироваться российским законодательством, свидетельствует о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами.

Минэнерго РФ объяснило приостановку поставок по нефтепроводу тем, что в сырье обнаружили этилендихлорид — органическое соединение, используемое для очистки нефтяных скважин. Его распространение не регулируется.
 
 
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В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался...
 
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