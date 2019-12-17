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В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса

18.12.2019 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве в городском автобусе пенсионер уронил обрез на глазах у пассажиров. 

По информации МВД, происшествие случилось 15 декабря в автобусе номер 8. Его пассажиры стали свидетелями курьезного случая – в салоне автобуса пенсионер выронил обрез ружья. 

На это отреагировали двое попутчиков – один мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию. На ближайшей остановке все трое вышли. 

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса
Фото: МВД 

Мужчина с обрезом отправился во дворы, а пенсионер и подросток следом за ним. Парень все это время оставался на связи с дежурным милиционером и сообщал о их передвижении. 

Ружье передали ближайшему наряду Департамента охраны МВД. Хозяин обреза к тому времени ехал домой, он не хотел участвовать в разбирательстве. Личность мужчины была установлена. Оперативно это смогли сделать благодаря тому, что при осмотре салона автобуса был найден мобильный телефон. 

Владельцем обреза оказался 74-летний местный житель. Он сообщил, что купил оружие около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку пенсионер хранил в деревне и периодически использовал для охоты. Сейчас решил перевезти обрез в квартиру. 

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса
Фото: МВД 

В сельском доме мужчины найдены порох и патроны. 

Проводится проверка. Обрез направлен на экспертизу. От ее результатов будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен пенсионер. 

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времен ВОВ и повесил на стену (читать далее). 

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве в городском автобусе пенсионер уронил обрез на глазах у пассажиров.  По информации МВД, происшествие случилось 15 декабря в автобусе...
 
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