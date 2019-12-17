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Почему российская нефть скоро перестанет быть «дешевой»?

18.12.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ответ на этот вопрос в журнале «Беларуская думка» дает советник-консультантБелорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.

 



- У людей, не погруженных в тему, создается впечатление, будто даже при условии мировых цен логистическая составляющая все равно делает цену российского черного золота намного привлекательней. На деле ситуация такова: цена нефти определяется самим рынком,
а не олигопольными поставщиками по долгосрочным контрактам, и зависит она
скорее от качества, нежели от логистики и способа поставок. Стоимость доставки нефти, как правило, вообще не перекладывается на покупателей, и нельзя сказать (по аналогии с газом), что трубопроводная нефть дешевле. Цену на различные сорта нефти определяют котировки эталонных сортов (Brent, WTI, Dubai) с добавлением дифференциалов, которые обусловлены различием в качестве и пунктах сдачи продукции. Как правило, расчеты основываются на различии цены ФОБ («франко-борт судна») как цены сырой нефти или нефтепродуктов в порту погрузки и цены СИФ (стоимость, страхование и плата за перевозку груза) – цены в порту назначения.

На данный момент сделки с сырой нефтью принято реализовывать по ценам ФОБ, а сделки с нефтепродуктами – по ценам СИФ. Поскольку Беларусь является импортером сырой нефти, то ожидаемая к 2024 году вследствие налогового маневра мировая цена на российскую
нефть марки Urals не будет в конечном счете существенно отличаться от цены
эталонных сортов, пишет аналитик.  

Напомним, Беларусь рассматривает три альтернативных маршрута поставки нефти. Однако на данный момент, по утверждению Виталия Демирова, наиболее привлекательным выглядит маршрут, ведущий в нефть в Беларусь из Гданьска. 
 
 
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Ответ на этот вопрос в журнале «Беларуская думка» дает советник-консультантБелорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.
 
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