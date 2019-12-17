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Вадим Ипатов: «Председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к действиям людей, которые провоцируют»

18.12.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
По результатам парламентских выборов обсуждали вы, проговаривали ли такую проблему, как реагировать на вот все эти внешние провокации, которые мы все видели?

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Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Первое, должно быть спокойствие. Второе, уверенность. Третье,  необходимо применять наше законодательство. Здесь те же председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к соответствующим действиям тех людей, которые провоцируют, и как действовать в рамках закона, чтобы прекратить безобразие на избирательном участке.

То есть не надо бояться реализовывать свои права! Не надо бояться требовать от тех, у кого есть обязанности, исполнения этих обязанностей.

То есть если это будет именно так, то я думаю, что… Да, конечно же, когда, вы знаете, что у нас было более 5.800 участков, где-то что-то происходит. Но то, что происходит, должно быть настолько минимальным, чтобы не было возможности хоть как-то повлиять на избирательный процесс. То есть избирательный процесс должен обеспечить реализацию избирательных прав граждан в соответствии с Конституцией.

Вадим Ипатов: «Председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к действиям людей, которые провоцируют»

Люди в материале: Вадим Ипатов, Игорь Марзалюк
 
 
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О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:По результатам парламентских выборов...
 
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