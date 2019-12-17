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Вадим Ипатов: «Председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к действиям людей, которые провоцируют»
Источник материала: СТВ
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
То есть если это будет именно так, то я думаю, что… Да, конечно же, когда, вы знаете, что у нас было более 5.800 участков, где-то что-то происходит. Но то, что происходит, должно быть настолько минимальным, чтобы не было возможности хоть как-то повлиять на избирательный процесс. То есть избирательный процесс должен обеспечить реализацию избирательных прав граждан в соответствии с Конституцией.
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Вадим Ипатов: «Председатели участковых избирательных комиссий должны быть готовы к действиям людей, которые провоцируют»
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:По результатам парламентских выборов...
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