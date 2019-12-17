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В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в городе Плоешти.
Товарняк не отреагировал на сигнал остановки и врезался в пассажирский состав. В результате аварии пострадали 5 человек. Прибывшие медики оказали им первую помощь. Некоторых доставили в больницу на вертолетах.
В настоящее время движение на отрезке дороги в районе Плоешти заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в...
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