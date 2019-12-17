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В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

18.12.2019 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в городе Плоешти.

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

Товарняк не отреагировал на сигнал остановки и врезался в пассажирский состав. В результате аварии пострадали 5 человек. Прибывшие медики оказали им первую помощь. Некоторых доставили в больницу на вертолетах.

В настоящее время движение на отрезке дороги в районе Плоешти заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

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Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в...
 
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