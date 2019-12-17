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Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

18.12.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать новых стипендиатов Президентского спортивного клуба. В 2020 году их стало 264, включая тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные атлеты только начинают делать свои первые шаги в большом спорте, но им уже есть чем гордиться. В 2018-м все эти ребята смогли подняться на пьедестал различных международных турниров.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Зале славы по-особенному торжественно. Здесь собрались юные спортсмены, которые только начинают делать первые шаги в большом спорте, но уже громко заявили о себе на международной арене, многие из них чемпионы мира и Европы, а кто-то и Олимпийских игр, правда детских. Это золотой запас белорусского спорта, надежда нашей страны. Президентский спортивный клуб поддерживает юные дарования и стимулирует на новые победы.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Ваши первые достижения и потенциал не дают сомневаться в вашем будущем успехе. Продолжайте идти вперед и реализовывать свои таланты. Не забывайте: инвестиции в спорте – это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и, конечно же, поддержка болельщиков.

Фигурист Евгений Пузанов смог завоевать бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, а после стать чемпионом страны среди взрослых. Евгений одержим Олимпиадой и золотой медалью.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Евгений Пузанов, бронзовый призер XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Это моя главная цель, мечта. Спасибо Президентскому спортивному клубу за ту поддержку, которую они оказывают на всем нашем спортивном пути.

Самая юная стипендиатка – Варвара Мацкевич – девочке всего семь лет, но она в 2019 году стала победителем первенства мира по быстрым шахматам в Минске.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Варвара Мацкевич, победитель первенства мира по быстрым шахматам:
Я очень рада, что я стипендиат спортивного Президентского клуба. Я хочу чемпионат мира выиграть.

Среди сегодняшних стипендиатов нет тех, кто уже входит в состав национальных команд. Это сделано для того, чтобы поддержать следующий эшелон спортивного резерва.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Они являются членами переменного состава. Для того, чтобы закрепиться, как раз таки с этой категорией спортсменов мы начинаем работать.

В Беларуси каждый юный спортсмен – как хлебные зернышки в руках хлебороба. Зреют в заботе и любви, ведь это наше бесценное богатство, которое надо сохранить.

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК

Люди в материале: Дмитрий Лукашенко, Евгений Пузанов, Варвара Мацкевич, Павел Егоров, Юлия Силипицкая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать новых стипендиатов Президентского спортивного клуба. В 2020 году их стало 264, включая...
 
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