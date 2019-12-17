|
Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать новых стипендиатов Президентского спортивного клуба. В 2020 году их стало 264, включая тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юные атлеты только начинают делать свои первые шаги в большом спорте, но им уже есть чем гордиться. В 2018-м все эти ребята смогли подняться на пьедестал различных международных турниров.
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Зале славы по-особенному торжественно. Здесь собрались юные спортсмены, которые только начинают делать первые шаги в большом спорте, но уже громко заявили о себе на международной арене, многие из них чемпионы мира и Европы, а кто-то и Олимпийских игр, правда детских. Это золотой запас белорусского спорта, надежда нашей страны. Президентский спортивный клуб поддерживает юные дарования и стимулирует на новые победы.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Фигурист Евгений Пузанов смог завоевать бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, а после стать чемпионом страны среди взрослых. Евгений одержим Олимпиадой и золотой медалью.
Евгений Пузанов, бронзовый призер XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Самая юная стипендиатка – Варвара Мацкевич – девочке всего семь лет, но она в 2019 году стала победителем первенства мира по быстрым шахматам в Минске.
Варвара Мацкевич, победитель первенства мира по быстрым шахматам:
Среди сегодняшних стипендиатов нет тех, кто уже входит в состав национальных команд. Это сделано для того, чтобы поддержать следующий эшелон спортивного резерва.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
В Беларуси каждый юный спортсмен – как хлебные зернышки в руках хлебороба. Зреют в заботе и любви, ведь это наше бесценное богатство, которое надо сохранить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК
Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать новых стипендиатов Президентского спортивного клуба. В 2020 году их стало 264, включая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)