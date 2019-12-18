Выбираем осенне-зимнее женское пальто

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Неотъемлемым элементом гардероба любой дамы в осенне-зимний период считается пальто. Этот элемент одежды призван не только выделить положение женщины, но и подчеркнуть ее женственность, стиль и сексуальность. Разнообразие вариантов верхней одежды поражает воображение. Сегодня существуют различные виды женских пальто. Поэтому подобрать модель можно по разным признакам: комплекции, типу фигуры, стилю, даже ситуации. Главное — успешно подчеркнуть элегантный образ и отличный вкус.

Удачный выбор





Хотите пополнить собственную коллекцию модных вещей еще одним вариантом стильного наряда? Отнеситесь к этому решению серьезно и осознанно. Продумайте каждую мелочь: какой стиль вам подходит, с чем будете носить обновку и в какое время года. Сегодня в торговых центрах Минска представлены на выбор виды женских пальто, позволяющие надевать их с классическим деловым костюмом, спортивной одеждой или в стиле кэжуал.

Тем модницам, которые предпочитают вариант прямого фасона, можно присмотреться к короткому двубортному пальто из шерсти — бушлату. Издавна такая одежда защищала от непогоды морских пехотинцев. С тех пор покрой несколько изменился. Но часть элементов осталась неизменной. К примеру, отложной воротник (он все так же застегивается на обе стороны), накладные карманы, два ряда пуговиц. В большинстве случаев модель выпускают в темном цвете — черном, зеленом, синем.

Морская форма стала прототипом еще одного варианта женского одеяния — дафлкот. Это укороченная верхняя одежда свободного покроя. Узнают пальто по удлиненным пуговицам, похожим на клыки, кожаным навесным петлям. Накладные карманы и капюшон эффектно дополняют изделие. Дафлкот подходит дамам с любыми формами. Где нужно, будет подчеркнута линия силуэта, при необходимости скрыты недостатки фигуры.

А вот фасон наряда «честерфилд» назван в честь графа, пожелавшего иметь в своем гардеробе длинный полуприталенный сюртук английского покроя. Классический вариант предполагает наличие одного либо двух бортов, коротких лацканов, потайной застежки, карманов-клапанов. Иногда — с воротником из бархата или вельвета.

Создаем модный образ





Оверсайз — популярное слово в мире моды. Такой крой характерен для видов женских пальто, похожих на кокон: расширенные в области талии и суженные книзу. Покупательницы оценили спущенные плечи, смягченный силуэт, отсутствие декоративных украшений, стиль минимализм. Такой покрой скроет излишне широкие бедра, визуально сгладит и худобу. Встречаются образцы с закругленным вырезом без воротника, с коротким рукавом. Цветовая палитра обширная — от голубого до зеленого и черного.

Оригинально и романтично смотрится кейп: пальто без рукавов, трапециевидной формы. Застежка находится возле горловины. Изделие можно выбрать разной длины. Любая фигура будет скрыта под мягкими струящимися линиями. Основные качества такого варианта — удобство ношения и свободное движение. Шьют из шерсти либо ткани с ворсом.

Редингтон в сущности похож на удлиненный пиджак — классический, приталенный, расширенный книзу. Ранее англичанки облачались в такие наряды для верховой езды. Широкие лацканы, карманы-клапаны, отделка бархатом подчеркивают женственный и нежный образ хрупкой модницы, несмотря на лаконичность и сдержанность.

В ногу со временем





Дамы, обладающие пышными формами, предпочитают тренчкот: безбортное либо двубортное пальто прямого покроя. Элементы украшения — отложной воротник, погоны, кокетка на спине, хлястики на рукавах — выглядят современно и модно. Изделие утепляют теплой подкладкой, отделывают мехом.

Тем, кто любит стиль милитари, идеально подходит шинель — со шлицей, хлястиком, погонами, железными пуговицами.

Если детально рассматривать виды женских пальто, то нельзя пройти мимо пончо — идеальной теплой накидки на осень. Можно выбрать фасон с рукавами, поясом, капюшоном либо без этих элементов.

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