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«Барселона» и «Реал» не забили ни одного гола в скандальном «Эль Класико»
Источник материала: Tut.by
Испанское «Эль Класико» между «Барселоной» и «Реалом» завершилось нулевой ничьей. Матч сопровождался рядом акций протестов сторонников независимости Каталонии.
Перед игрой у стадиона были организованы массовые акции протеста. В целях безопасности команды поселили в одном отеле, а автобусы клубов передвигались рядом.
Во время игры были вывешены плакаты «Spain, sit and talk» (Испания, сядь и поговори), а трибуны раскрасились в цвета флага Каталонии. Далее, в знак протеста против задержания сторонников независимости и жестких действий полиции, болельщики выбросили на поле сотни желтых мячей.
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Испанское «Эль Класико» между «Барселоной» и «Реалом» завершилось нулевой ничьей. Матч сопровождался рядом акций протестов сторонников независимости Каталонии.
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