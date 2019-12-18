«Барселона» и «Реал» не забили ни одного гола в скандальном «Эль Класико»

Источник материала: Tut.by

Испанское «Эль Класико» между «Барселоной» и «Реалом» завершилось нулевой ничьей. Матч сопровождался рядом акций протестов сторонников независимости Каталонии.



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Перед игрой у стадиона были организованы массовые акции протеста. В целях безопасности команды поселили в одном отеле, а автобусы клубов передвигались рядом.

Во время игры были вывешены плакаты «Spain, sit and talk» (Испания, сядь и поговори), а трибуны раскрасились в цвета флага Каталонии. Далее, в знак протеста против задержания сторонников независимости и жестких действий полиции, болельщики выбросили на поле сотни желтых мячей.











Что касается игры, то обе команды имели возможности открыть счет, но так и не реализовали их, впервые за 17 лет сыграв 0:0.