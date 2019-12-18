Девушки – огонь. Кто из белорусок покорил конкурсы красоты в 2019 году?

Источник материала: Аргументы и факты

АЛИСА МАНЕНОК





На Филиппинах прошел финал конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Представительница Беларуси Алиса Маненок заняла четвертое место, завоевав титул «Мисс огонь». Девушка профессионально занималась волейболом, играла в России и была признана самой красивой волейболисткой этой страны, некоторые СМИ даже сравнивали ее с Барби – из-за тонкой талии и длинных ног. Девушка принимала участие в «Топ-модель мира – 2015» и Supermodel International, а в 2018 году победила в конкурсе World Beauty Queen. Отметим, что девушка живет в России, но на конкурсе представляла Беларусь. По словам Алисы Маненок, наша страна – ее историческая родина, так как оттуда родом ее отец и там живет большая часть ее семьи.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА





Красота многогранна, что и показала белорусская участница конкурса «Мисс Мира Plus Size» гомельчанка Наталья Колесникова. По его результатам наша девушка завоевала титул вице-мисс. Наталья – бизнесвумен и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. Она замужем, у нее двое детей. Наталья пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только мамиными деловыми успехами, но и красотой. Помимо Натальи Колесниковой, Беларусь в конкурсе представляли минчанки Инга Булицкая и Виктория Клевец. Примечательно, что в пятерку лучших вошла красавица из Латвии Екатерина Лаздовская, которая родилась в Беларуси и сейчас часто бывает в нашей стране.

МАРИЯ ПЕРВИЙ





В топ-15 конкурса красоты Miss International – 2019 вошла 22-летняя Мария Первий. Девушка – профессиональная модель, дочь священника. Учится на экономиста в Белорусской сельскохозяйственной академии. Живет в Бобруйске, развивает свой бизнес и занимается благотворительностью (помощь малоимущим и людям, оставшимся без дома). На Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2018» бобруйчанка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и вошла в топ-10.

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЧУК





На конкурсе «Мисс мира» нашу страну представляла 19-летняя студентка Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ Анастасия Лавринчук. Ей не удалось пробиться в топ конкурса, однако девушка проявила себя в других номинациях. Анастасия попала в рейтинг самых интеллектуальных девушек мира в рамках номинации «Head to Head Challenge». При этом прежде еще ни одна белоруска, которая выступала на «Мисс Мира», не проходила в топ престижной номинации. Одно из условий – конкурсантки обязательно должны были свободно говорить на английском языке. Также Анастасия отличилась в номинации «Мисс Спорт», попав по итогам зачетов в тридцатку лучших. Претенденткам титула на звание самой спортивной необходимо было сдать индивидуальный и командный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжках в длину с разбега.

КАРОЛИНА БОРИСЕВИЧ





На одном из самых престижных конкурсов красоты для фотомоделей Miss Supranational-2019 Беларусь представляла 22-летняя гродненчанка Каролина Борисевич. В 2018 году она завоевала титул «Мисс фото» на национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Девушка – профессиональная модель, занимается моделингом с 14 лет, по профессии – юрист. Работает в строительной компании и учится в магистратуре.