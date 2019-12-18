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В этом году случчане снова стали призёрами турнира Baby Cup
19.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 декабря в столичном Дворце спорта прошёл 21-й международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank.
Маленькие грации из Слуцкой СДЮШОР под руководством тренера Степанович Натальи Евгеньевны выступили с номером «Цыпочки» и заняли третье место в подгруппе «Немаўляткі» (среди участников 2014 года рождения и младше).
В общей сложности турнир Baby Cup намедни собрал почти 500 маленьких гимнасток. Секция художественной гимнастики из слуцкой спортшколы практические ежегодно показывает высокие результаты и входит в число победителей этого конкурса.
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Маленькие грации из Слуцкой СДЮШОР под руководством тренера Степанович Натальи Евгеньевны выступили с номером «Цыпочки» и заняли третье место в подгруппе...
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