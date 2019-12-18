В этом году случчане снова стали призёрами турнира Baby Cup

Источник материала: Слуцк Город





18 декабря в столичном Дворце спорта прошёл 21-й международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank.

Маленькие грации из Слуцкой СДЮШОР под руководством тренера Степанович Натальи Евгеньевны выступили с номером «Цыпочки» и заняли третье место в подгруппе «Немаўляткі» (среди участников 2014 года рождения и младше).

В общей сложности турнир Baby Cup намедни собрал почти 500 маленьких гимнасток. Секция художественной гимнастики из слуцкой спортшколы практические ежегодно показывает высокие результаты и входит в число победителей этого конкурса.



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