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Психотерапевт: «Секс для пожилых людей - настоящий эликсир молодости»

19.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Человеку в любом возрасте необходима полноценная интимная жизнь. Регулярный секс для пожилых людей — это настоящий эликсир молодости, подчеркивает в интервью Deutsche Welle немецкий эксперт.


Изображение носит иллюстративный характер

Ошибается тот, кто думает, что гармоничная и полноценная сексуальная жизнь возможна лишь в молодости. Как показывают исследования, очень многие люди, перешагнувшие 60-летний рубеж, продолжают регулярно заниматься сексом. По мнению психотерапевта с 30-летним стажем, специалиста по супружеской сексуальной психотерапии Фолькера ван ден Бума (Volker van den Boom), это прекрасно. Секс в пожилом возрасте — настоящий эликсир молодости, подчеркивает эксперт.

DW: Как показало совместное исследование, проведенное рядом научно-исследовательских учреждений Германии, в том числе берлинским университетом имени Гумбольдта, клиническим центром Charité и Общества Максом Планка, почти треть людей в возрасте от 60 до 80 лет ведут чуть ли не более активную сексуальную жизнь, чем 20- и 30-летние. Как это можно объяснить?

Фолькер ван ден Бум: Ну подумайте сами: пожилые люди, как правило, не работают, у них гораздо больше свободного времени и меньше забот, чем у молодых, и, соответственно, значительно больше возможностей наслаждаться жизнью. Они делали столько всего в своей жизни, что не приносило им удовольствия, что теперь стремятся заниматься только тем, что доставляет радость, в том числе — друг другом. А молодым нужно делать карьеру, обеспечивать благосостояние только что созданной семьи, заниматься воспитанием детей… Многие живут в постоянном стрессе, что негативно сказывается на сексуальной жизни.


Изображение носит иллюстративный характер

— Среди тех, кто обращается к вам за помощью и советом, много пожилых людей?

— Да. Причем с каждым годом ко мне приходит все больше людей в возрасте 70−75 лет. В наше время это уже никому не кажется чем-то зазорным — обратиться за помощью к сексологу. Если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться?

— С какими проблемами обычно к вам обращаются?

— Мужчины нередко жалуются на то, что, несмотря на возраст, им практически каждый день нужен секс, тогда как женщины особой активности тут не проявляют, мотивируя это тем, что пик отношений — позади. Конечно, универсального рецепта, который спасет сексуальные отношения, не существует. С каждой парой я работаю индивидуально.

И хорошо, если мужчина и женщина приходят ко мне на прием вместе. Тогда проблема не будет освещаться односторонне. К тому же вместе легче разобраться с тем, кто из партнеров и в каких ситуациях, возможно, совершает ошибки, а затем искать выход. Я советую парам больше уделять внимания друг другу и не стесняться говорить о своих потребностях и желаниях. Ни в коем случае нельзя отмалчиваться и копить обиды. Коммуникация в вопросах интимной жизни очень важна.


Изображение носит иллюстративный характер

Мужчины более сдержанны в выражении чувств, чем женщины. Но это вовсе не означает, что они — бесчувственные существа. Просто для мужчин важнее действия, ведущие к достижению цели, нежели внешнее проявление эмоций. А женщины придают значение прелюдии: поцелуям, объятиям, нежным словам. Если всего этого нет, то и секс многим не особенно нужен. Мужчина, который это понимает и не скупится на нежность и любовь, будет вознагражден сполна.

— Получается, сексу все возрасты покорны? А как же возрастные изменения организма?

— Да, с возрастом как у женщин, так и у мужчин время от времени появляются проблемы с эрекцией. Это абсолютно нормально. Зато пара в такие моменты может наслаждаться объятиями и ласками, что сближает еще больше.

Если же проблемы с потенцией у пациента затяжные, я рекомендую ему обратиться к урологу и пройти серьезное обследование. Ведь для либидо состояние здоровья играет очень важную роль.

Вообще сегодня фармацевтический рынок предлагает множество препаратов для восстановления потенции: специальные таблетки, уколы, вакуумную терапию. Но назначить лечение может только врач.

Впрочем, состояние мужской потенции зависит и от психологических факторов: наличия комплексов, плохих взаимоотношений в семье и на работе. В таких случаях на помощь придет сексолог-психотерапевт.


Изображение носит иллюстративный характер

— А могут занятия любовью в пожилом возрасте отрицательно сказаться на здоровье?

— Половой акт — это всплеск гормонов счастья. Он улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, тренирует тело. Секс полезен и для психики, и для физического здоровья. Регулярный умеренный секс в пожилом возрасте — это настоящий эликсир молодости. Правда, слишком интенсивная интимная жизнь создает стресс для сердечно-сосудистой системы и оборачивается чрезмерной нагрузкой для организма. Но это, как правило, чаще касается мужчин.

Зато для пожилых женщин регулярные половые контакты — это всегда плюс! У них нормализуется давление, снижается риск гипертонии. А внимание и нежность, проявляемые партнером, положительно сказываются на психологическом состоянии.

В общем, вывод такой: регулярный секс в зрелом возрасте полезен, но надо заниматься им в меру. И очень важно, чтобы сексуальные контакты были не обязанностью, а обоюдным желанием. Если в отношениях партнеров царят взаимопонимание, уважение и любовь, то и интимная жизнь у них будет долгой и счастливой.

 
 
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Регулярный секс для пожилых людей - это настоящий эликсир молодости, подчеркивает в интервью Deutsche Welle немецкий эксперт
 
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