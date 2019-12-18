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Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

19.12.2019 08:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»
Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

Арка из еловых веток у входа в магазин «Элегант», напоминающая рождественский венок, видна еще с противоположной стороны дороги. Такую красоту сложно не заметить, и уж точно нельзя пройти мимо нее. Витрины «Элеганта» декорированы вырезанными из бумаги белыми шариками, поздравлением с наступающим праздником и символом 2020 года – милыми крысятами с елочными игрушками. В одном из окон красуется серебристая елка с яркими подарками под ней.

Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»
Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

Идейными вдохновителями и организаторами такой прелести являются работники магазина товаров для мужчин. Уже не первый год заведующая магазином «Элегант» Елена Шуляк и продавец Валентина Супрун удивляют прохожих и своих покупателей стильным новогодним оформлением здания. Особенностью этого места считается лесная красавица, которая не стоит в углу магазина, а крепится к потолку. Уж такую задумку в Ганцевичах вряд ли кто-то осуществлял. Рядом с ней, к слову, в одном зале висят серебристые шары, а в другом – снежинки. Да и в целом магазин украшен стильно, изысканно и элегантно, полностью оправдывая свое название.

Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»
Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

– Как только убрали елку с пола на потолок, она сразу стала заметной, – рассказывает Елена Шуляк. – До этого где бы мы ее не поставили, никто внимания не обращал. А сегодня каждый, придя к нам в магазин, обязательно выразит свое приятное удивление. Уже и коллеги из других магазинов приходили полюбоваться нашей красотой. Мы рады, что наши труды не остаются незамеченными. Кстати, многие желают нам победы в районном конкурсе на лучшее оформление.

Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

Елена Анатольевна отметила, что по жизни придерживается одного правила: либо делать все красиво, либо никак. Возможно, в этом и кроется секрет успеха.

Особая новогодняя атмосфера царит в магазине «Элегант»

Текст и фото Дарьи ЗАНЬКО.


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Арка из еловых веток у входа в магазин «Элегант», напоминающая рождественский венок, видна еще с противоположной стороны дороги. Такую красоту
 
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