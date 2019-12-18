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Обвинения в убийстве, смерть дочери и зависимость от морфия. Почему жизнь Эдит Пиаф оборвалась так рано

19.12.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В разговорах с прессой великая Эдит Пиаф всегда настаивала: ее жизнь не так уж и плоха, хотя всем вокруг она казалась адом. Хрупкая и глубоко несчастная, она, похоже, уверяла в этом не столько публику, сколько саму себя. О том, какие невзгоды выпали на долю певицы и что ее погубило, LADY вспоминает в день ее рождения.

Потеряла единственную дочь

Будущей звезде Эдит Пиаф (в те времена — Эдит Гассион) было всего 16, когда она познакомилась с владельцем магазина Луи Дюпоном. О том, чем Дюпон покорил юную артистку, сегодня уже никто не расскажет. Однако факт остается фактом: вскоре после знакомства они уже жили вместе. А меньше чем через год стали родителями: девочку назвали Марсель.

Материнство не слишком уж прельщало Эдит. Гораздо больше ее интересовала собственная карьера: девушка пела в кабаре «Жуан-ле-Пен» и мечтала о славе.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Edith Piaf Fanpage ❤

 
Теги: знакомства
 
 
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О том, какие невзгоды выпали на долю певицы и что ее погубило, LADY вспоминает в день ее рождения.
 
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