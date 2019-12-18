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КХЛ: в домашнем матче «Динамо» уступило «Сочи»

19.12.2019 09:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: в домашнем матче «Динамо» уступило «Сочи»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Первый период для минчан получился провальным. Команда пропустила три шайбы и не смогла ничего противопоставить «Сочи». У гостей дважды забросил Дамир Рахимуллин (6-я, 12-я) и один раз — Андрей Алтыбармакян (15-я).

Второй период «Динамо» удался лучше. Команда выиграла его со счётом 2:1. У «зубров» отличились Артём Демков (38-я) и Райан Спунер (39-я). В свою очередь гол в актив «Сочи» записал Артём Томилин (29-я).

В третьей двадцатиминутке минчане пытались навязать борьбу и отыграться, однако все вопросы снял Мальте Стрёмвалль, забросивший на 51-й.

— «Сочи» вышли предельно заряженными на игру и смогли реализовать наши ошибки в первом периоде. Хочу сказать, что эти ошибки были совершенно не обязательными. Сказалась ментальная усталость, такое бывает, когда ты не до конца восстановился и вышел уставшим на игру, — прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

КХЛ: в домашнем матче «Динамо» уступило «Сочи»
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Теги: Минск
 
 
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«Зубры» забросили сопернику две шайбы, пропустили пять.
 
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