КХЛ: в домашнем матче «Динамо» уступило «Сочи»

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Первый период для минчан получился провальным. Команда пропустила три шайбы и не смогла ничего противопоставить «Сочи». У гостей дважды забросил Дамир Рахимуллин (6-я, 12-я) и один раз — Андрей Алтыбармакян (15-я).

Второй период «Динамо» удался лучше. Команда выиграла его со счётом 2:1. У «зубров» отличились Артём Демков (38-я) и Райан Спунер (39-я). В свою очередь гол в актив «Сочи» записал Артём Томилин (29-я).

В третьей двадцатиминутке минчане пытались навязать борьбу и отыграться, однако все вопросы снял Мальте Стрёмвалль, забросивший на 51-й.