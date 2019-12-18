Источник материала: Tut.by

Развитие собственного бизнеса требует полной включенности: 24 часа семь дней в неделю. Как в таких условиях сделать жизнь комфортнее? Как найти баланс между работой и отдыхом? Вместе с FUN Platinum мы решили узнать об этом у людей, которые активно развивают свое дело. Сегодня личным опытом делится сооснователь и директор агентства Clever Communication Оксана Ванчук.





«Думала, с моим-то опытом в этой сфере быстренько найму людей»

Оксана Ванчук много лет занималась любимым делом в крупном рекламном агентстве на руководящей должности. Возможно, никогда бы не открыла собственный бизнес, если бы ей не приходилось регулярно переключаться на изначально бессмысленные, по ее мнению, задачи. Например, готовить медиастратегии для компаний, которые их не заказывали. Много времени уходило на то, что не приносило результата, порой это ухудшало качество и текущих проектов. Такой расклад нашу героиню устраивать перестал, поэтому полтора года назад Оксана отказалась от стабильной зарплаты и стала сама себе стратегом, коммуникатором, редактором, бухгалтером, директором, налоговым инспектором и эйчаром.

— От количества одновременно обрушившихся задач голова шла кругом. Какой бы высокой ни была должность у наемного работника, перед ним все равно будут стоять только личные цели и индивидуальный KPI. Вопрос, откуда берутся деньги, в том числе на выплату зарплаты, не является его проблемой. Бизнес должен приносить доход всем сотрудникам — и это космическая ответственность руководителя.





Я занялась тем, что, казалось бы, прекрасно знала — всего-то перенесла функционал отдела PR и SMM, которым руководила на прежней работе, на свое агентство. Думала, с моим-то опытом в этой сфере быстренько найму людей, распределю задачи, и система заработает. А я в это время начну внедрять и развивать другие услуги. Но оказалось, что на словах просто — а на деле совсем не так.

«На первых порах фирму штормило, за год в ней обернулось 35 человек»

На продвижение бизнеса Оксане тратиться не пришлось: по сарафанному радио и отзывам предыдущих заказчиков в агентство пришло 95% имеющихся сейчас клиентов. В проектах нехватки не было изначально, а вот поиск исполнителей потребовал много времени и нервов. На первых порах фирму штормило, за год в ней обернулось 35 человек. Сейчас коллектив практически сформировался: в штате — пять сотрудников, на проектных задачах — еще столько же.

— Помню, как порой меня охватывало отчаяние. Никогда не думала, что так сложно найти людей, которые хотят развиваться, а не просто получать зарплату за набор действий с девяти утра до шести вечера. Мне нужны не просто специалисты, а еще и ответственные работники, готовые проникнуться бизнесом клиента.





Оксана уверена, что прошло время, когда можно выдавать тексты на-гора, всего лишь загуглив похожие варианты. Вместе с сотрудниками она регулярно выезжает на заводы и предприятия клиентов, чтобы понять, из каких этапов состоит производство. Сейчас контент для социальных сетей должен правильно доносить ценности бизнеса до потенциальных покупателей, для этого копирайтеры и менеджеры максимально плотно работают с клиентами. Такой подход эффективен и для агентства — оно достаточно быстро вышло в прибыль.

«Четырехдневный отпуск у меня бывает максимум раз в год»

Во время важных проектов и мероприятий Оксана не может бросить все и уехать, например, в отпуск, поэтому эту часть своего графика планировать заранее не получается.

— Четырехдневный отпуск у меня бывает максимум раз в год. Планировать его за год не представляется возможным, поэтому когда вижу в своем расписании «окно» — иду в турфирму. Однажды я прочитала историю про президента, у которого в шкафу было по семь комплектов одинаковых костюмов, рубашек и галстуков. Он объяснял такое однообразие просто: не хочется расходовать на бытовые дилеммы время, которого и без того не хватает. Меня тоже напрягают разного рода необходимости. Поэтому всегда покупаю «все включено», чтобы не тратить время на принятие мелких решений.





Другого вида отдыха героиня не признает. Ей хватает ответственности в бизнесе, поэтому решать, как добраться, где остановиться и куда идти гулять, она не хочет. Иногда Оксана выбирается в Европу с подругой, но в этом случае всегда полагается на ее выбор.

— Обычно я уезжаю на несколько дней, максимум — на неделю. Дело в том, что мне в принципе не нужны дополнительные источники для внутреннего наполнения. Я получаю кайф от своего дела — это мой генератор энергии. Заряжаюсь от самого процесса работы, от результатов.

В Минске Оксану часто можно встретить в разных кафе. Все просто: агентство полгода назад отказалось от офиса.

— На каком-то этапе я поняла, что за неделю ни разу не доезжала до своего кабинета. Оказалось, что и сотрудникам офис особо не нужен: чаще мы ездим к клиентам, чем они к нам. В остальных ситуациях проще назначить встречу в удобном для всех участников месте. В идеале — найти заведение потише, но когда я погружаюсь в работу, то ничего вокруг не замечаю, поэтому нет особенной разницы, где работать. Часто выбираю «Васильки», потому что там много места, вкусно кормят и есть розетки. Обычно расплачиваюсь за обед карточкой , чтобы не тратить время на подсчет монет.

«Коты тебя любят без каких-либо причин и условий»

У владельца бизнеса не бывает рабочего дня «с девяти до 18», но во сколько бы Оксана ни перешагнула порог дома, ее всегда встречают любимцы — коты Кузя и Сандра.

— С детства меня постоянно окружали коты и собаки. До пса я пока «не доросла»: его надо выгуливать, это сложно с моим графиком. А вот коты — настоящая отдушина. С одной стороны, они эгоисты, спокойно живущие без человека. Им важно, чтобы не забывали кормить и убирать за ними. С другой стороны, они всегда готовы забраться на колени, позволить себя обнимать и гладить. Коты тебя любят без каких-либо причин и вне всяких условий. Когда ты постоянно общаешься с людьми по рабочим вопросам, важно ощущать, что тебе кто-то рад просто потому, что ты есть.





Второй страстью Оксаны всегда были книги. По съемным квартирам в Минске с ней переезжала книжная полка, а сейчас в собственной появился шкаф.

— Как только стартовала «черная пятница», сразу накупила книг в онлайн-магазинах. В книжных у меня давно максимальная скидка, каждый раз на чтение трачу немалые суммы. Помимо бумажных версий, полсотни изданий закачано в телефон, столько же наберется в электронной читалке. Правда, художественной литературы среди них почти нет. Наверное, слишком перечитала во время учебы на журфаке. Сейчас выбираю то, что связано с делом: про навыки публичных выступлений, сторителлинг для бизнеса, саморазвитие, продвижение компаний и брендов, построение эффективных команд и управление ими.

Когда дни расписаны по минутам, непросто найти время для чтения. Поэтому Оксана включает аудиокниги за рулем или читает со смартфона в очередях, поездах и самолетах.

«Сначала планировать личные дела, а потом в эту сетку вставлять рабочие встречи»

— От опытных бизнесменов я услышала дельный совет: единственный способ выжить в развивающемся бизнесе, который пока некому доверить, — сначала планировать личные дела, а потом в эту сетку вставлять рабочие встречи. Если поступать наоборот, то ничего не успеешь. Поэтому уже давно я на несколько месяцев вперед расписываю поездки к родственникам, встречи с подругами, дни рождения, визиты к парикмахерам и на маникюр. Между ними — бизнес-встречи, переговоры, заключение контрактов.



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Такой режим способны выдержать не все. Но для Оксаны Ванчук лучший отдых — это переключение с одного вида деятельности на другой. Тут в помощь и непохожие проекты, ведь в коммуникационное агентство обращаются представители разных сфер бизнеса. И образовательные программы: бизнес-леди то зовут читать лекции по SMM в бизнес-школе, то просят рассказать студентам о профессии пиарщика. Недавно израильский маркетолог предложила запустить совместный онлайн-курс. Чтобы чувствовать себя на новом поприще комфортно, Оксана записалась на курсы по практике публичных выступлений.

— Мой перфекционизм развит до максимального уровня. Если уж говорить с широкой аудиторией, то идеально. Для постановки голоса мы по полтора часа занимались физической нагрузкой. Переключаешься мгновенно!





Учеба как вариант отдыха — давняя привычка директора агентства, ведь это тоже дарит новые впечатления. Оксана неоднократно бывала на бизнес-курсах в Москве и Санкт-Петербурге, не так давно оплатила очередной вебинар по личностному росту.

— Я привыкла к такому темпу жизни. Сейчас модно говорить о выгорании на работе, но я не очень верю в это. Устать от любимого дела невозможно. Если мучаешься — значит, просто не тем занимаешься. В той же сфере коммуникации и продвижения всегда можно погрузиться в другую тему: надоело писать про шиномонтаж — возьмись за салоны красоты, не хочется создавать тексты — займись неймингом, придумывай рекламные слоганы, научись делать «картинки». Я больше склонна к мысли, что выгорают не от повторяющейся деятельности, а от неадекватных заданий и начальников-самодуров, которые обесценивают смысл твоей работы.

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