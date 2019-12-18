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В Минске выступит «Квартал 95»

19.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студия «Квартал 95» отправляется в мировой тур с концертами «Вечернего Квартала». В минском Дворце республики коллектив выступит 24 марта 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Студія "Квартал 95" (@kvartal95official) on

Проект «Вечерний Квартал» — это юмористическое шоу с уникальным форматом интеллектуального юмора. А юмор в «Вечернем Квартале» всегда свежий и актуальный, острый и точный. Особый узнаваемый стиль «Квартала 95» — это сочетание позитивного взгляда на жизнь, актуальности и острой политической сатиры, а также ориентация на общечеловеческие и семейные ценности. «Вечерний Квартал» уже многие годы является самым популярным шоу на украинском телевидении, традиционно собирая у экранов миллионы зрителей. Развлекательный телевизионный проект «Квартала 95» признан и в профессиональной медийной среде. У шоу самая большая коллекция главных профессиональных наград украинского телевидения. А актеры «Квартала 95» — звезды отечественного кино, ТВ и шоу-бизнеса, любимцы многомиллионной аудитории.

— Наша амбициозная задача, — говорят актеры студии «Квартал 95», — сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив. В этом направлении мы и развиваемся, стремясь, конечно, к мировому господству.

Когда: 24 марта, 19.00

Где:

Сколько: 55 — 170 рублей

Купить билет

Концерты также пройдут 22 марта в Бресте (ЦОР «Виктория»), 23 марта в Гродно (Гродненская областная филармония) и 25 марта в Гомеле (ОКЦ).

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Студия «Квартал 95» отправляется в мировой тур с концертами «Вечернего Квартала». В минском Дворце республики коллектив выступит 24 марта 2020 года.
 
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