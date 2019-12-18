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В Минске выступит «Квартал 95»
Источник материала: Tut.by
Студия
Проект «Вечерний Квартал» — это юмористическое шоу с уникальным форматом интеллектуального юмора. А юмор в «Вечернем Квартале» всегда свежий и актуальный, острый и точный. Особый узнаваемый стиль «Квартала 95» — это сочетание позитивного взгляда на жизнь, актуальности и острой политической сатиры, а также ориентация на общечеловеческие и семейные ценности. «Вечерний Квартал» уже многие годы является самым популярным шоу на украинском телевидении, традиционно собирая у экранов миллионы зрителей. Развлекательный телевизионный проект «Квартала 95» признан и в профессиональной медийной среде. У шоу самая большая коллекция главных профессиональных наград украинского телевидения. А актеры «Квартала 95» — звезды отечественного кино, ТВ и шоу-бизнеса, любимцы многомиллионной аудитории.
— Наша амбициозная задача, — говорят актеры студии «Квартал 95», — сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив. В этом направлении мы и развиваемся, стремясь, конечно, к мировому господству.
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Студия «Квартал 95» отправляется в мировой тур с концертами «Вечернего Квартала». В минском Дворце республики коллектив выступит 24 марта 2020 года.
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