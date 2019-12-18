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Samsung Galaxy Fold 2 показали на «живых» снимках до анонса
Источник материала: Tut.by
Скорее всего, в следующем году Samsung представит новый смартфон со сгибающимся экраном в линейке Galaxy Fold. Известный инсайдер Ice universe со ссылкой на источники в китайских медиа
Сразу отметим: за подлинность изображений пока точно ответить кто-либо вряд ли сможет — возможно, на фото попал один из прототипов производителя. Впрочем, в конце октября на одном из официальных YouTube-каналов Samsung
В новом Galaxy Fold экран сгибается пополам, за счет чего в сложенном виде устройство получается довольно миниатюрным. Недавно похожий дизайн также
О цене, дате поступления смартфона в продаже или точном времени его анонса пока не сообщается. Но можно предположить, что презентация новинки пройдет в феврале 2020 года вместе с анонсом топовой линейки Galaxy S11.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:
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В новом Galaxy Fold экран сгибается пополам, за счет чего в сложенном виде устройство получается довольно миниатюрным.
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