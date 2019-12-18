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Samsung Galaxy Fold 2 показали на «живых» снимках до анонса

19.12.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в следующем году Samsung представит новый смартфон со сгибающимся экраном в линейке Galaxy Fold. Известный инсайдер Ice universe со ссылкой на источники в китайских медиа показал снимки, на которых запечатлено устройство.


Сразу отметим: за подлинность изображений пока точно ответить кто-либо вряд ли сможет — возможно, на фото попал один из прототипов производителя. Впрочем, в конце октября на одном из официальных YouTube-каналов Samsung появилось видео, в котором показывались рендеры с телефоном-раскладушкой со сгибающимся экраном. Вероятно, в компании действительно работают над коммерческим образцом подобного устройства.




В новом Galaxy Fold экран сгибается пополам, за счет чего в сложенном виде устройство получается довольно миниатюрным. Недавно похожий дизайн также использовали в Motorola. В верхней части экрана грядущего Galaxy Fold находится фронтальная камера, врезанная в отверстие в форме буквы «О». В наличие также второй миниатюрный экран для показа времени и вывода уведомлений и сдвоенная основная камера.




 

О цене, дате поступления смартфона в продаже или точном времени его анонса пока не сообщается. Но можно предположить, что презентация новинки пройдет в феврале 2020 года вместе с анонсом топовой линейки Galaxy S11.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
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В новом Galaxy Fold экран сгибается пополам, за счет чего в сложенном виде устройство получается довольно миниатюрным.
 
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