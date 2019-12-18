Samsung Galaxy Fold 2 показали на «живых» снимках до анонса

Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в следующем году Samsung представит новый смартфон со сгибающимся экраном в линейке Galaxy Fold. Известный инсайдер Ice universe со ссылкой на источники в китайских медиа показал снимки, на которых запечатлено устройство.





Сразу отметим: за подлинность изображений пока точно ответить кто-либо вряд ли сможет — возможно, на фото попал один из прототипов производителя. Впрочем, в конце октября на одном из официальных YouTube-каналов Samsung появилось видео , в котором показывались рендеры с телефоном-раскладушкой со сгибающимся экраном. Вероятно, в компании действительно работают над коммерческим образцом подобного устройства.









В новом Galaxy Fold экран сгибается пополам, за счет чего в сложенном виде устройство получается довольно миниатюрным. Недавно похожий дизайн также использовали в Motorola. В верхней части экрана грядущего Galaxy Fold находится фронтальная камера, врезанная в отверстие в форме буквы «О». В наличие также второй миниатюрный экран для показа времени и вывода уведомлений и сдвоенная основная камера.









О цене, дате поступления смартфона в продаже или точном времени его анонса пока не сообщается. Но можно предположить, что презентация новинки пройдет в феврале 2020 года вместе с анонсом топовой линейки Galaxy S11.

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