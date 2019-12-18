Трамп назвал свой импичмент «самоубийством демократов»





Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)





Президент Дональд Трамп отреагировал на результаты голосования в палате представителей, утвердившей документ о его импичменте, и назвал случившееся «самоубийством Демократической партии», сообщает издание Breibart.





Выступая на митинге перед своими сторонниками в Мичигане, Трамп заявил, что демократы были готовы отправить его в отставку еще до утверждения кандидатом в президенты. По словам главы государства, теперь демократы решили посчитаться за свое поражение в 2016 году, хотя у Хиллари Клинтон изначально не было шансов.









rbc.ru Президент добавил, что будет рад, если Клинтон снова выдвинет свою кандидатуру. На это толпа ответила криками: «Запри ее!», пишет

«Это первый случай, когда отстранить пытаются президента, не совершившего преступления. Демократы просто обесценили процесс импичмента. В следующем году американцы отреагируют на это и вышвырнут Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей от Демократической партии. — РБК) из ее кресла», — пообещал Трамп.





В ходе голосования в палате представителей конгрессмены согласились отстранить президента от должности по двум пунктам обвинения. В обоих случаях импичмент Трампа не получил ни одного голоса поддержки от Республиканской партии.



