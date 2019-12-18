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Трамп назвал свой импичмент «самоубийством демократов»

19.12.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам президента США, демократы желали его отставки еще до начала избирательной кампании в 2016 году


Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент Дональд Трамп отреагировал на результаты голосования в палате представителей, утвердившей документ о его импичменте, и назвал случившееся «самоубийством Демократической партии», сообщает издание Breibart.

Выступая на митинге перед своими сторонниками в Мичигане, Трамп заявил, что демократы были готовы отправить его в отставку еще до утверждения кандидатом в президенты. По словам главы государства, теперь демократы решили посчитаться за свое поражение в 2016 году, хотя у Хиллари Клинтон изначально не было шансов.


Президент добавил, что будет рад, если Клинтон снова выдвинет свою кандидатуру. На это толпа ответила криками: «Запри ее!», пишет rbc.ru
 «Это первый случай, когда отстранить пытаются президента, не совершившего преступления. Демократы просто обесценили процесс импичмента. В следующем году американцы отреагируют на это и вышвырнут Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей от Демократической партии. — РБК) из ее кресла», — пообещал Трамп.

В ходе голосования в палате представителей конгрессмены согласились отстранить президента от должности по двум пунктам обвинения. В обоих случаях импичмент Трампа не получил ни одного голоса поддержки от Республиканской партии.
 
 
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По словам президента США, демократы желали его отставки еще до начала избирательной кампании в 2016 году
 
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