Статуи «ходили сами». Кто и как изучал истуканов острова Пасхи?

Источник материала: Аргументы и факты

Версии выдвигались разные. Интриги добавляло то, что жители острова Пасхи верили (многие и сегодня верят), что статуи «сами ходили».

Стражники плодородия

И вот международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили озвучила очередную гипотезу. Исследователи изучили две статуи, находящиеся в каменоломнях потухшего вулкана Рано-Рараку в центральной части острова Пасхи. Из туфа именно этого вулкана было высечено подавляющее большинство (около 95%) истуканов, которых сейчас насчитывается 887 штук.

Проанализировав грунт в окрестностях Рано-Рараку, учёные пришли к выводу, что это самая плодородная почва на острове. «Когда мы получили результаты химического анализа, я была крайне удивлена, — рассказывает Сара Шервуд, археолог из США. — В почве был очень высокий уровень веществ, о которых мы сначала даже не думали. Например, кальция и фосфора — тех веществ, которые крайне важны для роста растений и хорошего урожая».

Это позволило ученым предположить, что у подножия вулкана не только добывали материал для статуй, но и использовали эти земли для возделывания сельхозкультур. Там были обнаружены следы выращивания бананов, батата, бумажной шелковицы и колоказии (травянистое растение).



Каменные статуи в карьере около вулкана Рано-Рараку на острове Пасхи. Фото: www.globallookpress.com

«Повсюду на острове почва быстро истощалась, разрушалась и теряла элементы, важные для растений, — продолжает Сара Шервуд. — Но в каменоломне сложилась идеальная замкнутая система с водой, природными удобрениями и питательными веществами».

Если раньше считалось, что район вулкана Рано-Рараку был исключительно промышленным местом для создания и хранения статуй (их там всё ещё остаётся около 400 штук), то теперь исследователи предполагают, что он ещё являлся сельскохозяйственным центром. Здесь выращивали растения, а богатую микроэлементами почву перевозили как ценный ресурс в другие части острова для обогащения местных угодий.

Что до каменных истуканов, то им, по мнению учёных, отводилась роль стражников этих плодородных земель. Аборигены специально оставили их в каменоломне, чтобы моаи защищали природу карьера, способствуя сельхозпроизводству и высоким урожаям.

Сила предков

Научные экспедиции на остров Пасхи начались в первой четверти XX века (до этого удалённым клочком суши в Тихом океане и его населением интересовались разве что с целью работорговли). В 1914-1915 годах на острове работали английские исследователи, изучавшие погребальные площадки и каменных истуканов. Через 20 лет туда наведалась франко-бельгийская экспедиция.

Европейцы долго не могли понять, кто изготовил многочисленных истуканов, каким инструментом пользовался и как переместил их из центра острова к побережью. Было очевидно, что для этого требуются большие усилия и значительное количество времени. А главное, не было ясно, с какой целью воздвигались статуи.

Местные жители — рапануйцы — рассказывали учёным легенды о предках, обладавших магической силой, которая теперь заключена в статуях моаи. Именно от этих сверхъестественных сил, по их представлениям, зависят урожаи, погода и благополучие местного населения в целом.

Послушав предания, исследователи предположили, что истуканов воздвигли переселенцы из Полинезии, приплывшие на остров Пасхи в XI веке. Статуи могли быть символами их кланов или олицетворять умерших предков.

Но ответить на вопрос, каким способом моаи доставлялись к побережью, учёные не могли. Туземцы уверяли, что изваяния «ходили сами». Так опять же гласили легенды. Конечно, можно было заподозрить, что статуи в горизонтальном положении перекатывали на брёвнах, да только пригодных для этого деревьев европейцы на острове не нашли. Он представлял собой безлесную местность.

Катастрофа своими руками

В 1950-х годах на остров Пасхи прибыл знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. Вместе с командой археологов он провёл там несколько месяцев и поставил эксперименты по высеканию и перетаскиванию знаменитых статуй. Всё это делалось усилиями местных жителей и без применения современных инструментов. К слову, туземцы признались, что их с раннего детства обучили технологии изготовления моаи, но практиковаться им не пришлось: на протяжении нескольких последних поколений никто на острове не устанавливал статуй.

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Позже Тур Хейердал в книге «Аку-Аку» описал технологию, раскрыв тайну создания, перемещения и установки загадочных изваяний. Как выяснилось, этим ремеслом владело одно из двух обитавших на острове племён — учёные называют их «длинноухими», поскольку они удлиняли мочки ушей тяжёлыми украшениями. На протяжении веков эти аборигены сохраняли секрет изготовления статуй втайне от второго племени, которое составляло большинство населения острова — «короткоухих». Неудивительно, что «короткоухие» наделили истуканов сверхъестественными силами и окружили многочисленными суевериями, о которых и рассказывали европейцам. Например, «самохождение» моаи, скорее всего, объяснялось тем, что на каком-то этапе транспортировки статуи кантовали, перемещая их с помощью канатов в вертикальном положении.

По просьбе Хейердала группа из немногих оставшихся на острове «длинноухих» (племя вымирает) воспроизвела все этапы изготовления моаи. Вытесав изваяния каменными молотками (они разрушаются вместе с породой и постоянно заменяются на новые), аборигены перемещали их волоком и с помощью брёвен, а затем ставили вертикально, используя хитроумные приспособления из камней и тех же брёвен, выступающих в роли рычагов.

«Итак, мы увидели, что с водой и каменными рубилами можно высечь статуи прямо в горной толще — было бы только время; убедились, что при помощи канатов или на салазках можно перенести каменных великанов — было бы вдоволь прилежных рук и крепких ног, — писал Тур Хейердал в своей книге. — У них не было войн и было сколько угодно времени, чтобы сооружать свои вавилонские башни на фундаменте древней традиции. Сотни лет не знали они никаких врагов на самом уединенном острове в мире, где соседями их были только рыбы и киты».

Но откуда же на бедном флорой клочке земли взялись брёвна? Как выяснилось, до упадка местной цивилизации на острове росли густые леса и недостатка в древесине не было. Но леса постепенно вырубались, а освобождённые земли засеивались сельхозкультурами. Древесину пускали на топливо, строительство домов и лодок, а также на перемещение гигантских статуй. В итоге леса были полностью уничтожены, и туземцы переселились в пещеры, забросив свои деревни и огороды и в конце концов деградировав.

Так рапануйцы своими руками убили местную экосистему, сотворив одну из самых наглядных в истории антропогенных катастроф. А молчаливые истуканы на побережье остались стоять, словно в назидание потомкам и всему человечеству.