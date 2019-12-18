Дело о взятках в ГУПРе Мингорисполкома рассмотрит Верховный суд













В начале сентября 2019 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор по второму уголовному делу, где обвиняемым является бывший начальник ГУПРа Мингорисполкома Сергей Барисевич. В данном уголовное деле речь идет в взятках Барисевичу и хищениях в КШУ Ленинского района.





Барисевич был приговорен к 13 годам 6 месяцам, бывший начальник КШУ Бронислав Рослик приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, бывший главбух КШП Ленинского района Александра Мамотюк – к семи годам лишения свободы. Жена основного фигуранта - кладовщица из КШП Лариса Рослик - приговорена к четырем годам лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда. Кроме Барисевича, который сотрудничал со следствием, все остальные фигуранты в полном объеме вину свою не признали и обжаловали приговор.





Sputnik в четверг в суде. "Верховный суд рассмотрит данное дело 20 декабря", - сказалив четверг в суде.





По этому делу Барисевичу, который был признан виновным в получении взяток, было назначено 3,5 года лишения свободы, а 13,5 лет он получил с учетом предыдущего приговора - это было дело о том, как комбинаты школьного питания Минска обложили данью.





Дело о хищениях на КШП Ленинского района рассматривалось в суде несколько месяцев, прокуроры перепредъявляли обвинение - им понадобилось несколько часов, чтобы огласить список похищенных продуктов - колбас, балыков, сыров, консервированных овощей, растительного масла.







