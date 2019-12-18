Instagram, феминизм и «Холодное сердце». Гид по детским ёлкам в Минске

Источник материала: Tut.by

Если для многих взрослых Новый год — никакой не праздник, то для малышей встреча с Дедом Морозом традиционно одно из самых ожидаемых событий года. AFISHA.TUT.BY изучила новогоднюю афишу Минска и выбрала ну очень нестандартные идеи, куда сводить ребенка на зимних каникулах. И чтобы при этом не обанкротиться, понятное дело. В нашем гиде вы найдете «хороводный chill», шоу по мультфильму «Маша и Медведь» и феминистическую сказку. Достаточно заинтригованы?



Снимок с репетиции. Фото: Анна Шарко

Когда: 20 — 30 декабря (11.00, 14.00 и 17.00), 2 и 3 января (11.00, 14.00) Где: Театр юного зрителя Сколько: от 6 рублей, на некоторые сеансы — от 8 рублей Купить билет

В ТЮЗе смекнули, что современных детей трудно удивить классическими спектаклями, и на площадке театра ставят новогоднее представление в стиле… Story Instagram! Здесь обещают игры и селфи с жителями сказочного леса, хороводный chill возле елки и многое другое. Кстати, вы слышали, что Баба-яга подалась в блогеры и пишет-снимает для Instagram? Леший удивляется, Змей Горыныч одобряет, а Баба-яга хочет прославиться и готова на все. А под Новый год все так заняты подготовкой к празднику, что Бабе-яге и представляется случай подсмотреть, подслушать и… завладеть чужим имуществом. Прямо скажем, волшебным. Но совсем не волшебство приблизит ее к исполнению мечты — примерно об этом будет спектакль.



Фото предоставлено организаторами

Когда: 27 декабря (18.30) и 28 декабря (11.00, 14.30, 18.00) Где: Дворец спорта Сколько: 10 — 35 рублей, детям до трех лет — бесплатно Купить билет

Официальное шоу от создателей анимационного хита «Маша и Медведь» — это интерактивное семейное представление, поставленное профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами. На протяжении всего спектакля зрители тоже участвуют в действе: они напрямую вовлечены в сюжет. Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают лакомства со стола и елка с игрушками. Та-дам! Тут явно не обошлось без злого колдовства.



Фото: dinozavria.by

Когда: 20 — 30 декабря, 2 — 5 января (14.30. 18.30) Где: Динозаврия (ул. Притыцкого, 29) Сколько: 30 — 33 рублей, билет с обедом: 40 — 44 рублей

В «Динозаврии» перед Новым годом и после него пройдет интерактивное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями хитового мультфильма «Холодное сердце»: принцессой Эльзой, Анной и снеговичком Олафом. Малышей ждет спектакль, в котором дети — главные герои сказки, и только от них зависит развитие сюжета, а еще холодная магия Эльзы и горячие обнимашки Олафа. Будьте готовы к зажигательным флешмобам с неоновыми браслетами от Анны, к неоновому и серебряному шоу. Завершится все новогодней дискотекой с Дедом Морозом и Снегурочкой — куда без этого? Продолжительность программы — 45 минут, а принимать участие в ней могут дети от 3 до 10 лет.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если ваш ребенок ни в какую не хочет смотреть спектакли и танцевать у елочки, можете предложить ему поход в кино. Тем более что «Холодное сердце 2» — все еще на больших экранах Минска.



Фото предоставлено организаторами

Когда: 25 декабря, 15.00 Где: «Минск-Арена» Сколько: 18 — 45 рублей, детям до пяти лет — бесплатно Купить билет

Если всему диснеевскому вы бы хотели предпочесть для своего ребенка старое-доброе-советское, то вот хорошая возможность. Ледовое шоу, посвященное 40-летию легендарного мультфильма «Бременские музыканты», состоится на католическое Рождество в Минске. Серенада трубадура, песенка принцессы и короля — это то, что вызовет ностальгическое и светлое чувство у родителей. Современные технологии, экстремальные полеты над ареной, акробатические трюки и магические фокусы на льду заинтересуют как совсем маленького, так и взрослого зрителя. Изюминкой шоу станут песни, озвученные голосами Димы Билана и Александра Реввы.



Фото предоставлено организаторами

Когда: 21, 25, 26, 28 и 30 декабря Где: ДК МАЗ Сколько: 5 — 15 рублей Купить билет

А вот еще о ностальгии для родителей и о новых сюжетах для детей. Под Новый год в Минске пройдут показы мюзикла для детей «Динь-дон, я ваша мама!» по знаменитой советской киносказке «Мама». Той самой, с песнями на стихи Юрия Энтина, с Михаилом Боярским в роли Волка и Людмилой Гурченко в роли мамы-Козы. Самыми яркими акцентами театральной версии сказки станут новые аранжировки знакомых песен, дуэт исполнителей главных героев — Сергея Чекереса и Вероники Пляшкевич, ну и конечно, участие юных артистов.



Спектакль «Як літара Ў уратавала Каляды». Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Когда: 2 января, 15.00 Где: Молодежный театр эстрады Сколько: 9 — 18 рублей, детям до трех лет — бесплатно Купить билет

Как и год тому назад, столичные зрители снова смогут увидеть героев из музыкальных сказок про букву Ў, созданных белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым. Только теперь белорусской публике представят феминистическую версию сказки «Як літара Ў Каляды ратавала». В этот раз в волшебном бору теряется не только буква Ў в слове «Надышоў», но и Яська, который в предыдущих рождественских постановках искал магические буквы вместе с Янинкой. Умная маленькая девочка теперь самостоятельно попробует решить жизненные сложности, а помогать ему будут… Узнаете уже на спектакле. Спойлер: закончится все хеппи-эндом.



Фото предоставлено организаторами

Когда: 24 — 31 декабря, 2 — 4 января Где: Молодежный театр эстрады Сколько: от 7 рублей Купить билет

Мюзикл-квест «В гостях у сказки» — это новый формат праздничного представления с интерактивной программой: играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. Гости праздника станут участниками сказки и попадут в мир сказочных приключений. А именно отправятся в новогоднее путешествие в страну «Смайлолэнд» и познакомятся со смешными персонажами: Смайликой, Буськой, Грустинкой и Знайкой. Малышам предстоит разобраться в сложной загадке, преодолеть сказочные препятствия, помочь всем жителям «Смайлолэнда» отпраздновать чудесный Новый год и даже очутиться в самом сердце мобильного телефона, где пройдет межкомпьютерная дискотека.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 4 января, 12.00 и 18.00 Где: « Минск-Арена » Сколько: от 20 рублей Купить билет

Разгадать загадку волшебства Нового года и всей рождественской сказки попробуют олимпийские чемпионы Александр Жулин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. И поможет им не менее загадочный вид спорта — фигурное катание. Кроме них на лед выйдут и другие именитые фигуристы. Новогодняя сказка оживет в прокатах Сары Уртадо и Кирилла Халявина — чемпионов Испании в танцах на льду 2017 года, победителей международного турнира Minsk-Arena Ice Star. Кстати, билеты на рождественский спектакль на льду обойдутся довольно бюджетно: за 20 рублей можно взять квиток на отличное место.

И по классике — Главная елка страны



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Когда: 11.00, 14.30, 18.00 Где: Дворец Республики Сколько: 7 — 26 рублей, детям до трех лет — бесплатно Купить билет

Кто такой Дед Мороз, знают все — от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка «Волшебная профессия». Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и нестандартные декорации — вот чего стоит ждать от главной елки страны. Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом, а вот как именно у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы и ваш малыш узнаете на новогоднем представлении во Дворце Республики.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а еще есть главная елочка страны . Ее проводят там же, во Дворце Республики, только входной билет обойдется вам немного дороже — от 10 рублей. После дискотеки с Дедом Морозом и Снегуркой малышам покажут добрую сказку о настоящей дружбе и любви по пьесе Анны Богачевой.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play