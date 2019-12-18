Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Источник материала: Tut.by

15 декабря состоялось светское мероприятие, организованное Натальей Водяновой, на котором присутствовала Яна Рудковская. После благотворительного бала продюсер опубликовала в микроблоге несколько снимков, предварительно отретушировав их, передает «СтарХит».

Возможно, небольшой обман 44-летней Яны никто бы не заметил, но Водянова опубликовала точно такой же снимок без ретуши. На нем можно заметить, что Рудковская уменьшила полноту рук и немного осветлила кожу.

Снимкок, опубликованный в Instagram Водяновой:





Фото в Instagram Рудковской :





Разумеется, хейтеры тут же обрушились на звезду с критикой.

«Это же фото у Водяновой выглядит совсем иначе. Яна, зачем вы себя так фотошопите? Научитесь принимать свои недостатки»; «Это называется „ожидание и реальность“. В следующий раз не редактируйте фотографии так сильно»; «Яна сделала благое дело, а все опять обратили внимание на какую-то ерунду. Звезды всегда редактируют фото, нет в этом ничего ужасного», — делились мнениями поклонники продюсера.

Напомним, что на благотворительном балу в доме Пашкова собирали средства для помощи детям с особенностями развития. В рамках мероприятия был проведен модный показ, выступили Дима Билан, Филипп Киркоров и Александр Ревва.