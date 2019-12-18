Фотофакт: в Браславе рыбаки словили толстолобика-гиганта весом 27 кг

Источник материала: Новости Волковыска

▶ В Браславе на пригородном озере Бережье, которое находится в Национальном парке «Браславские озера», поймали толстолобика-гиганта весом 27 кг. Об этом пишет «Браслаўская звязда».

Толстолобика поймали рыбаки из бригады национального парка. Одна из особей толстолобика завесила 27 килограмма.

Рыба выглядит очень огромной. Пользователи соцсетей спорят, настоящее ли это фото или создано с помощью фотошопа.

Выловленная рыба пошла на реализацию.





На фото: начальник отдела охраны природных комплексов НП «Браславские озера» Иван Тышкевич

Толстолобик – растительноядная рыба, которая питается в основном микроскопическими водорослями.

Самые крупные особи этой рыбы действительно могут достигать 35& кг. за 5-6 лет жизни, при хорошей кормовой базе и благоприятных условиях.