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Под Слуцком столкнулись школьный автобус и фургон: потребовалась помощь спасателей

19.12.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьный автобус и грузовая «Газель» столкнулись в Слуцком районе, сообщили в МЧС.


Сообщение об аварии на 89-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Леньки поступило спасателям 18 декабря, в 16.50. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ и грузовой «Газели».

В результате ДТП водитель фургона оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.


Водитель автобуса и двое находившихся в транспортном средстве школьников в аварии не пострадали. Детей с места ДТП забрали родители.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 18 декабря на 89-м километре трассы Р23 Минск - Микашевичи.
 
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