Под Слуцком столкнулись школьный автобус и фургон: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Школьный автобус и грузовая «Газель» столкнулись в Слуцком районе, сообщили в МЧС.





Сообщение об аварии на 89-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Леньки поступило спасателям 18 декабря, в 16.50. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ и грузовой «Газели».

В результате ДТП водитель фургона оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.





Водитель автобуса и двое находившихся в транспортном средстве школьников в аварии не пострадали. Детей с места ДТП забрали родители.