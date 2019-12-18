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Под Слуцком столкнулись школьный автобус и фургон: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Школьный автобус и грузовая «Газель» столкнулись в Слуцком районе,
Сообщение об аварии на 89-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Леньки поступило спасателям 18 декабря, в 16.50. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ и грузовой «Газели».
В результате ДТП водитель фургона оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
Водитель автобуса и двое находившихся в транспортном средстве школьников в аварии не пострадали. Детей с места ДТП забрали родители.
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Авария произошла днем 18 декабря на 89-м километре трассы Р23 Минск - Микашевичи.
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