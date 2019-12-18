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5-летняя россиянка с доходом 18 миллионов долларов вошла в топ самых богатых YouTube-блогеров

19.12.2019 11:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

5-летняя россиянка с доходом 18 миллионов долларов вошла в топ самых богатых YouTube-блогеров

фото: bolshoyvopros.ru

Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира опубликовал Forbes. Первые позиции в нем занимают дети.

Жительница Краснодарского края Настя Радзинская попала в первую тройку рейтинга. За год девочка заработала 18 млн долларов. Блогерше всего 5 лет.

Насте при рождении диагностировали ДЦП. Медики опасались, что малышка никогда не заговорит. Родители решили фиксировать процесс лечения на видео, а в сеть ролики выкладывали для того, чтобы за прогрессом могли наблюдать друзья и родные.

На видеоканале можно найти ролики, на которых Настя занимается обычными для ребенка ее возраста вещами – гуляет, посещает зоопарк, танцует. Эти видео смотрят 107 млн подписчиков. Число просмотров достигло 42 млрд.

Настя, которая получает огромные суммы от спонсоров уровня Dannon и Legoland, собирается запустить линию игрушек и мобильную игру, а также опубликовать книгуу. В прошлом году она переехала с родителями из Краснодара в Бока-Ратон, штат Флорида.

Настин канал занял третье место в рейтинге. При ее составлении Forbes учитывал доход до уплаты налогов, полученный от рекламы, спонсорского контента, продаж сувениров, гастролей и прочего.

На первом же месте 8-летний Райан Каджи. Его доход составил 26 млн долларов. Блогер добился успеха в жанре «анбоксинг»: Райан распаковывает и комментирует подарки.

«YouTube — самая популярная нянька в мире», — говорит Эял Бомель, руководитель агентства Yoola, которое сотрудничает со многими интернет-звездами, в том числе с Настей. Видео с детьми набирают в среднем почти в три раза больше просмотров, чем любые другие видео на популярных каналах.

В сумме 10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров заработали 162 млн долларов с июня 2018 года по июнь 2019 года. Кроме Райана и Насти, в их число вошли пять геймеров, которые играют в популярные игры вроде Minecraft и Fortnite, а также проект Dude Perfect (пятеро взрослых друзей, которые играют с подростковыми игрушками вроде гигантского мяча Nerf) и Rhett & Link (№4, 17,5 млн долларов) — дуэт комиков, которые снимают на видео эксперименты с едой.

YouTube пытается ограничивать доходы детских каналов — компания заключила мировое соглашение с Федеральной торговой комиссией США в связи с предполагаемым нарушением  требований закона о защите частной жизни детей в интернете. Первым шагом YouTube стал запрет на таргетированную рекламу в детском контенте, он вступит в силу в 2020 году. Как полагают блогеры, в результате детские видео перестанут появляться на первых позициях поиска в Google. Доходы блогеров от этого могут ощутимо упасть - основные поступления они имеют от рекламы, показываемой перед видео.

Анастасия уже разрабатывает план Б. Она мечтает стать дрессировщиком дельфинов и доктором для котов.

 
 
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Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира опубликовал Forbes. Первые позиции в нем занимают дети.
 
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