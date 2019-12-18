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Незаконная вырубка елей и сосен карается законом

19.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Приближается праздник – Новый год, и большинство из нас хочет видеть у себя дома настоящую лесную ель. Ажиотажный спрос перед Новым годом способствует развитию незаконной вырубки елей и сосен. Поэтому в Республике Беларусь на государственном уровне регулируется вырубка деревьев и принимаются все возможные меры для защиты лесов.

Незаконная вырубка елей и сосен карается законом

Одной из них, напоминают специалисты Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, является административная ответственность по ст.15.22 Кодекса об Административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконную рубку, незаконное удаление и пересадку, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой или иной растительности. Согласно этой статье, штраф за незаконно вырубленную елочку или сосну для физического лица составит до 50 базовых величин, для индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин и для юридических лиц – до 300 базовых величин.

Подумайте! Стоит ли рисковать самовольной рубкой ели или сосны, чтобы тем самым испортить новогоднее настроение не только себе, но и своим близким. Елка или сосна с елочного базара обойдется намного дешевле!

Удачных Вам праздников и выходных!

 
 
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Приближается праздник – Новый год, и большинство из нас хочет видеть у себя дома настоящую лесную ель. Ажиотажный спрос перед Новым годом способствует...
 
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