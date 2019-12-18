Минэнерго планирует ввод второго блока БелАЭС в 2021 году

Источник материала: Вороновская газета

Министерство энергетики Беларуси принимает меры для ввода второго энергоблока АЭС в 2021 году, заявил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«На втором энергоблоке на 70% выполнены строительно-монтажные работы по проектной документации. Активно ведется монтаж основного технологического оборудования, прокладывается кабельная продукция, чтобы в первом квартале обеспечить подачу напряжения на собственные нужды второго блока. Мы принимаем все меры, чтобы в 2021 году второй блок ввести в работу», — сказал Михаил Михадюк.

По словам замминистра, в 2020 году планируется завоз ядерного топлива на площадку строительства, физический и затем энергетический пуск первого блока АЭС, включение его в энергосистему.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).

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