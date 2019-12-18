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Минская милиция: акция за независимость угрожает детям
Источник материала: Партизан
Минская милиция рассказала, зачем задерживала накануне оппозиционного политика Павла Северинца. Объяснение, как всегда, выглядит комичным.
"В связи с размещенными в сети Интернет призывами со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади (против "углубленной интеграции" с Россией - прим. БП), сотрудниками милиции с последним проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий.
Павел Северинец также проинформирован о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети».
Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.
Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей.
Правоохранителями Павел Северинец был предупрежден об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади.
Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.
Напомним,
Задерживали политика 7 сотрудников ОМОН, которые отвезли его в РУВД Советского района Минска, а затем – в одноименный суд. В суде Северинец был осужден на 15 суток ареста, но отпущен. Таким образом сейчас его в любой момент могут задержатьдля "отбытия наказания".
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Минская милиция рассказала, зачем задерживала накануне оппозиционного политика Павла Северинца. Объяснение, как всегда, выглядит комичным.
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