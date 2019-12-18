Источник материала: Новости Дзержинска

18 декабря на базе государственного учреждения образования «Дзержинский районный социально-педагогический центр» прошел тренинг для приемных родителей и родителей-воспитателей «Реальная безопасность в виртуальном мире», в котором приняли участие специалисты ОО «Дети не для насилия».

Маргарита Пряхина заинтересовала участников с первых минут данного мероприятия.

Приемные родители и родители-воспитатели активно взаимодействовали в малых группах, выработали правила безопасности в виртуальном мире, поучаствовали в микро-дебатах.

Особый интерес у участников вызвала дискуссия «Социальные сети: благо или зло?», где приемные родители высказывали свое отношение к данной проблеме.

Участники тренинга смогли ощутить на себе опасности киберпространства, с которым сталкиваются подростки.

По окончанию тренинга приемным родителям и родителям-воспитателям были вручены сертификаты о прохождении тренинга.