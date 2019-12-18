Жители Копища недовольны забором, перегородившим дорогу к Новой Боровой. Что отвечает застройщик

Источник материала: Tut.by

Жителей дома в Копище возмущает забор, которым застройщик Новой Боровой перегородил новую дорогу. Спросили, когда его уберут.



Фото: пользователь TUT.BY Наталья

В редакцию обратилась жительница дома в деревне Копище, что на улице Викентия Карповича, 2. В этой новостройке живут семьи сотрудников МВД. Под боком — дома микрорайона Новая Боровая.

— Застройщик Новой Боровой перекрыл единственный проход от улицы Викентия Карповича в сторону квартала, где находятся важные объекты: остановка 135-го автобуса, детские садики, расчетно-кассовый центр и магазин. Жители нашего дома вынуждены ходить по грязи, в том числе и с детскими колясками, — возмущена Наталья. — Они перекрыли дорогу, чтобы не ездили автомобили, и вместе с дорогой тротуар. А обходить очень далеко. Создается впечатление, что их элитный район отгородился от «простых смертных», хотя все живем в одной деревне.



Новая дорога, которая соединяет улицу Викентия Карповича с улицей Амелии Эрхарт. Слева обведено красным место, где жители новостройки на Карповича выходят на дорогу, справа — место, где поставили забор.

Изображение: компании «А-100 Девелопмент»

В компании «А-100 Девелопмент» TUT.BY рассказали, что внутри огроженной территории строятся квартал Новой Боровой, два детских сада, паркинг и поликлиника.

— На этой территории пока стройплощадка. Дорога, описанная в обращении, не введена в эксплуатацию — поэтому вход и въезд на нее запрещены. Дорогу примут в эксплуатацию до конца 2019-го, к этому времени забор демонтируют, там можно будет беспрепятственно передвигаться, — объяснил застройщик.