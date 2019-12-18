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«Терминал установили для удобства, но возникло недопонимание». Как работает электронная очередь в Слуцкой ЦРБ
19.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В начале декабря в поликлинике Слуцкой ЦРБ установили терминал электронной очереди. Случчане оказались к этому не готовы, что
Как пояснила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиники ЦРБ, к введению электронной очереди готовились еще с начала года, и внедрялась она исключительно для удобства случчан. Задумка была такой: во время ожидания своей очереди в регистратуру, пациенты могут расположиться на скамейках напротив окошек. Но такая идея у посетителей вызвала, мягко сказать, недопонимание.
Уже сейчас в регистратуре работает 5 окошек и обслуживание стало комфортнее, считает Елена Малишевская. В одном можно получить электронные карты и справочные услуги, остальные выдают талоны к врачам.
Как правильно работать с терминалом?
Как пояснила Елена Малишевская, в терминале можно взять талоны с приоритетом: для инвалидов I и II группы, ветеранов войны, беременных и женщин с детьми до 6 лет. Если человек записан через интернет, ему также нужно взять в терминале талон в регистратуру, чтобы для него была заказана карточка.
Бывает, нужно записаться к трем врачам сразу, тогда в терминале человек берет один талон, в окошке регистратуры заказывает квиток к нескольким врачам.
Тем не менее, чтобы избежать неприятных ситуаций, руководство поликлиники приняло решение поставить около терминала консультанта, который будет около месяца помогать посетителям налаживать «комфортное обслуживание».
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«Терминал установили для удобства, но возникло недопонимание». Как работает электронная очередь в Слуцкой ЦРБ
В начале декабря в поликлинике Слуцкой ЦРБ установили терминал электронной очереди, к чему случчане не были готовы. Это привело к неразберихе и хаосу. Заведующая...
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