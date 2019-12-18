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«Терминал установили для удобства, но возникло недопонимание». Как работает электронная очередь в Слуцкой ЦРБ

19.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Терминал установили для удобства, но возникло недопонимание». Как работает электронная очередь в Слуцкой ЦРБ

В начале декабря в поликлинике Слуцкой ЦРБ установили терминал электронной очереди. Случчане оказались к этому не готовы, что привело к неразберихе и хаосу. Заведующая поликлиникой утверждает, что терминал установлен для удобства посетителей, и ещё месяц консультант будет помогать людям налаживать «комфорт».

Как пояснила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиники ЦРБ, к введению электронной очереди готовились еще с начала года, и внедрялась она исключительно для удобства случчан. Задумка была такой: во время ожидания своей очереди в регистратуру, пациенты могут расположиться на скамейках напротив окошек. Но такая идея у посетителей вызвала, мягко сказать, недопонимание. 

Уже сейчас в регистратуре работает 5 окошек и обслуживание стало комфортнее, считает Елена Малишевская. В одном можно получить электронные карты и справочные услуги, остальные выдают талоны к врачам.

Как правильно работать с терминалом?

Как пояснила Елена Малишевская, в терминале можно взять талоны с приоритетом: для инвалидов I и II группы, ветеранов войны, беременных и женщин с детьми до 6 лет. Если человек записан через интернет, ему также нужно взять в терминале талон в регистратуру, чтобы для него была заказана карточка. 

Бывает, нужно записаться к трем врачам сразу, тогда в терминале человек берет один талон, в окошке регистратуры заказывает квиток к нескольким врачам. 

Тем не менее, чтобы избежать неприятных ситуаций, руководство поликлиники приняло решение поставить около терминала консультанта, который будет около месяца помогать посетителям налаживать «комфортное обслуживание».

 По материалам Слуцкий край
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В начале декабря в поликлинике Слуцкой ЦРБ установили терминал электронной очереди, к чему случчане не были готовы. Это привело к неразберихе и хаосу. Заведующая...
 
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